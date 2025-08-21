מחבל ירה הבוקר לעבר רועי צאן בבנימין ופצע קל צעיר כבן 20. כוחות צה"ל מנהלים מצוד נרחב באזור בסיוע יחידות מיוחדות ואמצעים מתקדמים.

לאחר ירי שביצע הבוקר (חמישי) מחבל לעבר רועי צאן באזור בנימין, פתחו כוחות צה"ל במבצע סריקות נרחב ובמרדף אחר היורה. האירוע התרחש סמוך לחוות גל יוסף, על כביש 458, ליד צומת גדעון, וגרם לפציעתו הקלה של אחד הרועים.

סריקת כוחות צה"ל במרחב, דובר צה"ל.

על פי דיווח מד"א, בשעה 08:17 התקבל דיווח על צעיר כבן 20 שנפצע מירי. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי בשטח והעבירו אותו להמשך טיפול במצב קל.

כוחות צה"ל מחטיבת בנימין פועלים מאז שעות הבוקר באזור בניסיון לאתר את המחבל, בסיוע יחידות מיוחדות ואמצעים מתקדמים. תושבי האזור עודכנו על פעילות מבצעית מוגברת, ונתבקשו להישאר ערניים ולדווח על כל תנועה חשודה.

המצוד מתנהל במקביל להערכת מצב ביטחונית של פיקוד המרכז, במטרה למנוע פיגועים נוספים ולאתר במהירות את היורה.