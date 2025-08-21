הרשתות החברתיות הן כבר מזמן לא רק מקום לבילוי זמן פנוי – הן הפכו למרחב שמגדיר שייכות, מעצב זהות ולעיתים גם יוצר בדידות עמוקה. פרק 11 של 'הדתיות האלה' עוסק בצדדים המורכבים של החיים ברשת

הדתיות האלה פרק 11 – הדר בן חמו ואורטל ברזילי מדברות בפודקאסט הנשים של סרוגים על איך הפכו הרשתות החברתיות לדבר שמחבר בינינו אבל גם גורם להכי הרבה בדידות.

הדתיות האלה פרק 11: הרשתות החברתיות משתלטות עלינו

להאזנה בכל פלטפורמות הפודקאסטים – לחצו כאן

מה בפרק 11 של הדתיות האלה?

הרשתות החברתיות הן כבר מזמן לא רק מקום לבילוי זמן פנוי – הן הפכו למרחב שמגדיר שייכות, מעצב זהות ולעיתים גם יוצר בדידות עמוקה. הפרק ה-11 של הדתיות האלה עוסק בצדדים המורכבים של החיים ברשת: ההתמכרות והניסיונות להיגמל, הצורך האנושי בקשר ובהדדיות, וגם עולמם של יוצרי התוכן והמרדף אחרי עוקבים ולייקים.

עוד באותו נושא הדתיות האלה פרק 10: הגזמנו עם ההפרדה בין בנים לבנות? 20:26 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

בתוך כך נחשף הפער בין ילדים ובני נוער – מי שמחפשים קשרים ראשוניים בווטסאפ לעומת אלו שכבר חיים בתוך עולם של סטטוסים, חשיפה ולחץ חברתי. זוהי הצצה נוקבת אל הלב הפועם של עידן המסכים, שמעלה שאלות חדשות על קשר, בדידות ושייכות.