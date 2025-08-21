בצה"ל החלו בשיחות התראה ראשוניות לגורמי הרפואה והארגונים הבינלאומיים בצפון רצועת עזה, לקראת פינוי האזרחים לדרום הרצועה: "חשוב לנו שתקבלו זאת ממקור רשמי"

נערכים לפינוי האזרחים: כחלק מהיערכות צה״ל להנעת אוכלוסייה מהעיר עזה דרומה לשם הגנתה, קציני מנהלת התיאום והקישור לעזה במתפ״ש החלו שלשום (שלישי) לבצע שיחות התראה ראשוניות לגורמי הרפואה והארגונים הבינלאומיים בצפון רצועת עזה. זאת על מנת על מנת להיערך לתנועת האוכלוסייה לדרום הרצועה, לפני תחילת התמרון של צה"ל לכיבוש העיר עזה.

בשיחות הקצינים הדגישו לגורמי הרפואה כי מבוצעת התאמה של תשתיות בתי החולים בדרום הרצועה לטובת קליטת החולים והפצועים, לצד הכנסה מוגברת של ציוד רפואי נדרש בהתאם לבקשות ארגוני הסיוע הבינלאומיים.

(צילום: דובר צה"ל)

בהקלטה של אחת השיחות שפורסמה היום נשמע קצין מדבר עם גורם בכיר במערכת הבריאות. "אני מדבר איתך על האפשרות לכניסת הצבא לעיר עזה – יהיה פינוי מלא מעזה לדרום הרצועה" אמר. "הדבר הזה דורש מכם להכין תכנית להעברת הציוד הרפואי מצפון לדרום, על מנת שתוכלו לספק מענה לכל החולים בדרום הרצועה ולהכין את בתי החולים לקליטת החולים שיגיעו מצפון".

"חשוב לנו שתקבלו זאת ממקור רשמי" הוסיף והבהיר הקצין. "אנו הולכים לספק לכם מקום שתהיו בו, בין אם זה בית חולים שדה או כל בית חולים אחר".