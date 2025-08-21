יוסיין בולט, גדול האצנים בכל הזמנים ושיאן העולם ב-100 מטר, חוגג 39. מקריקט בילדות בג’מייקה ועד הון של 95 מיליון דולר, תשוקה למכוניות וקריירה קצרה בכדורגל – 10 עובדות מפתיעות על האיש המהיר בעולם.

יוסיין בולט, מי שנחשב לגדול האצנים בכל הזמנים ושיאן העולם הבלתי מעורער בריצת 100 מטר (9.58 שניות), חוגג היום יום הולדת 39. מעבר לשמונה מדליות הזהב האולימפיות ו-11 הזהבים מאליפויות העולם, בולט הוא הרבה יותר מאצן. הנה 10 עובדות מפתיעות עליו:

1. מקריקט לריצה: בילדותו חלם להיות שחקן קריקט מקצועי, ורק מאוחר יותר התאהב בריצה.

2. אלוף כבר בגיל 15: כבר בגיל 15 הפך לאלוף עולם לנוער ב-200 מטר, והיה למדליסט הצעיר ביותר אי פעם בתחרות.

3. האיש המהיר בהיסטוריה: שיא העולם שלו ב-100 מטר מברלין 2009 עומד על 9.58 שניות, ועד היום אף אחד לא הצליח להתקרב אליו באמת.

4. היה יכול לרוץ מהר יותר: בראיונות סיפר בולט שב-2011 הוא הרגיש שיכול היה לשבור שוב את שיא העולם. אבל הפציעות והפסילה הכואבת בזינוק בגמר באותה שנה עצרו אותו.

5. האיש והכסף: הונו מוערך בכ-95 מיליון דולר, רובו מחסויות ענק מפומה, ויזה וניסאן.

6. אוסף מדליות נדיר: בכיסו 8 מדליות זהב אולימפיות ועוד 11 מדליות זהב מאליפויות העולם – אף אצן לא התקרב לנתון כזה.

7. תשוקה למכוניות: מעריץ מושבע של רכבי יוקרה – יש לו פרארי, BMW, שברולט קמארו, ועוד לא מעט צעצועים על גלגלים.

עוד באותו נושא פרידה כואבת: יוסיין בולט נפצע בהופעתו האחרונה על המסלול 09:48 | טל נתנאל 0 0 😀 👏

8. יזם חשמלי: היה המשקיע המרכזי בחברת Bolt Mobility שהשיקה קורקינטים ומכונית חשמלית קטנה.

9. קריירה בכדורגל: אחרי שפרש מהמסלול ניסה את מזלו גם בכדורגל. הוא התאמן עם בורוסיה דורטמונד ובקבוצה אוסטרלית, ואפילו כבש צמד שערים.

10. משפחה מעל הכול: מאז שפרש מהמסלול, בולט מתמקד במשפחה. הוא אב לשלושה ילדים: בת בשם אולימפיה ותאומים בשם סיינט ליאו ות'אנדר. הוא מגדיר את עצמו כהורה “קפדן”, ומודה שהבת שלו אפילו קשוחה יותר מהבנים.