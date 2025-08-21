יוסיין בולט, מי שנחשב לגדול האצנים בכל הזמנים ושיאן העולם הבלתי מעורער בריצת 100 מטר (9.58 שניות), חוגג היום יום הולדת 39. מעבר לשמונה מדליות הזהב האולימפיות ו-11 הזהבים מאליפויות העולם, בולט הוא הרבה יותר מאצן. הנה 10 עובדות מפתיעות עליו:
1. מקריקט לריצה: בילדותו חלם להיות שחקן קריקט מקצועי, ורק מאוחר יותר התאהב בריצה.
2. אלוף כבר בגיל 15: כבר בגיל 15 הפך לאלוף עולם לנוער ב-200 מטר, והיה למדליסט הצעיר ביותר אי פעם בתחרות.
3. האיש המהיר בהיסטוריה: שיא העולם שלו ב-100 מטר מברלין 2009 עומד על 9.58 שניות, ועד היום אף אחד לא הצליח להתקרב אליו באמת.
4. היה יכול לרוץ מהר יותר: בראיונות סיפר בולט שב-2011 הוא הרגיש שיכול היה לשבור שוב את שיא העולם. אבל הפציעות והפסילה הכואבת בזינוק בגמר באותה שנה עצרו אותו.
5. האיש והכסף: הונו מוערך בכ-95 מיליון דולר, רובו מחסויות ענק מפומה, ויזה וניסאן.
6. אוסף מדליות נדיר: בכיסו 8 מדליות זהב אולימפיות ועוד 11 מדליות זהב מאליפויות העולם – אף אצן לא התקרב לנתון כזה.
7. תשוקה למכוניות: מעריץ מושבע של רכבי יוקרה – יש לו פרארי, BMW, שברולט קמארו, ועוד לא מעט צעצועים על גלגלים.
8. יזם חשמלי: היה המשקיע המרכזי בחברת Bolt Mobility שהשיקה קורקינטים ומכונית חשמלית קטנה.
9. קריירה בכדורגל: אחרי שפרש מהמסלול ניסה את מזלו גם בכדורגל. הוא התאמן עם בורוסיה דורטמונד ובקבוצה אוסטרלית, ואפילו כבש צמד שערים.
10. משפחה מעל הכול: מאז שפרש מהמסלול, בולט מתמקד במשפחה. הוא אב לשלושה ילדים: בת בשם אולימפיה ותאומים בשם סיינט ליאו ות'אנדר. הוא מגדיר את עצמו כהורה “קפדן”, ומודה שהבת שלו אפילו קשוחה יותר מהבנים.
