אביגדור ליברמן האשים את נתניהו בהקרבת החטופים למען הקואליציה. בליכוד השיבו: ליברמן מציג עצמו כימין אך בפועל פועל עם עבאס וגולן להיכנע לחמאס ולהקים ממשלת שמאל.

במהלך ראיון שקיים הבוקר, האשים יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, את ראש הממשלה בנימין נתניהו בהקרבת חיי החטופים למען שמירת הקואליציה. "הוא מקריב את כולם על מזבח שימור הקואליציה, זה דפוס ההתנהלות שלו. יש הרבה יוזמות, רק מדינת ישראל לא יוזמת כלום. בין שלמות הקואליציה לבין שלומם של החטופים, הקואליציה הרבה יותר חשובה עבור ראש הממשלה", טען ליברמן.

הליכוד, מצדו, לא השאיר את הדברים ללא מענה, במפלגה עימתו את ליברמן עם עברו ויצאו כנגדו בחריפות: לדבריהם, ליברמן "הבטיח לחסל את סינאוור תוך 48 שעות, להביא עונש מוות למחבלים ולחוקק את חוק הנאמנות – ובסופו של דבר סיים כשר אוצר בממשלה שהעבירה מיליונים לאחים המוסלמים והכנסה אלפי פועלים מעזה לישראל בפעם הראשונה מאז צוק איתן".

בליכוד הוסיפו כי ליברמן "ממשיך לשחק על הציבור כאיש ימין, בעוד בפועל הוא פועל עם מנסור עבאס ויאיר גולן להיכנע לחמאס, לעצור את המלחמה ולהקים ממשלת שמאל קיצונית".