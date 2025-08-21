רועי נויפלד, זמר-יוצר ומפיק מוזיקלי, חוזר לקדמת הבמה עם אלבום חדש – והפעם, כל המילים והלחנים נכתבו על ידו.

"בית", שיר נוסף מתוך האלבום שיוצא כעת, מפגיש את נויפלד שוב עם המפיק המוזיקלי גלעד שמואלי, למפגש מסקרן שקשה להישאר אדיש אליו. החיבור ההרמוני והאלקטרוני ביניהם מלוּוה בטקסט מרגש והפקה מוזיקלית שמעניקה חום ורגש.

במהלך העבודה על האלבום החדש, המשיך רועי לשתף פעולה עם אמנים בולטים בתעשייה כמנהל, מפיק מוזיקלי ונגן – ביניהם משה פרץ, שלומי שבת, עדן בן זקן, לירן דנינו, דקלה, חנן בן ארי ועוד.

"השיר נכתב בתוך תקופה של אי ודאות וחוסר שקט שחווינו כאן כולנו בתקופה האחרונה. כל אחד מאיתנו מחפש את הבית שלו והמקום השקט שלו. בכל זמן, ובטח בתקופה הזו, הבית הוא החלום של כולנו לחזור אליו – שם אף פעם לא נהיה לבד."