בלבנון, חיזבאללה פתח בקמפיין נגד ראש הממשלה נואף סלאם בעקבות תוכנית פירוק נשקו, והזהיר מפני משבר חברתי וביטחוני אפשרי.

בלבנון, בעיקר באזורים שיעיים, תומכי חיזבאללה, הוצבו שלטי חוצות חדשים נגד ראש הממשלה נואף סלאם, על רקע החלטתו לפעול לפירוק ארגון הטרור מנשקו.

בשלטים מואשם סלאם בהיותו "חסר שבט וחסר אלוהים" בנוסף תמונתו של סלאם עוטרה במגן דוד, חיזבאללה מסמן רבות את הממשלה הנוכחית כ"משרתת של הציונים" מאז שהחליטה על פירוקו מנשק.

הקמפיין מגיע על רקע מתיחות גוברת בין הממשלה לחיזבאללה, כאשר המדינה מנסה להבטיח כי נשק צבאי ישאר בידי המדינה בלבד, בהתאם ללחצים אמריקאיים ובינלאומיים. ארגון הטרור, מצדו, דוחה את הצעדים החדשים ומזהיר מפני ה"כאוס" שעלולו להיווצר.

לפני שבועות בודדים נציב הארגון קרא לממשלת לבנון להימנע מפירוק הנשק, וכינה את התכנית "שירות לממשל ישראלי-אמריקאי". הוא הזהיר כי המשך הצעדים הללו עלול לפגוע ביציבות המדינה ואף לעורר הפגנות המכוונות נגד מוסדות השלטון והשגרירויות הזרות.