דיווח ראשוני על סיכול ניסיון פיגוע בחסם תמר שבחברון. בצה"ל אמרו כי מחבל שלף אקדח לעבר חיילים בעמדה הצבאית, כשהלוחמים מיחידת הצנחנים חתרו למגע וניטרלו אותו.
לא דווח על נפגעים בקרב הלוחמים. עוד נמסר כי לאחר תחקור בנקודה, עולה כי מדובר באקדח אוויר.
זהו הפיגוע השני שמתרחש ביהודה ושומרון היום (חמישי), אחרי שהבוקר דווח על פיגוע ירי שבוצע בכביש 458 סמוך לעדי עד במועצה אזורית בנימין. בצה"ל אמרו כי מחבל ירה לעבר מספר אזרחים ישראלים, כשלאחר מכן התפתח עימות פיזי בינו לבין האזרחים.
אחד האזרחים נפצע באורח קל במהלך האירוע, ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. כוחות צה"ל כיתרו את הכפר אל מועייר וכפרים נוספים באזור, ופתחו במצוד אחר המחבל.
1 תגובות
0 דיונים
ליטל ארמוסטרונג
תודה לבורא על שעשה נס בחברון: המחבל נוטרל ולא היו נפגעים. זהו נס גלוי.14:02 21.08.2025
