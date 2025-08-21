פרומט חדש-ישן משודר בימים אלו בקשת 12: חתונה ממבט שני. אחרי שכל ששת הזוגות שחיפשו זוגיות לפרק ב' התחתנו בתאילנד, הם נפגשים לטיפול קבוצתי. צפו

הערב (חמישי) כל ששת הזוגות של העונה החדשה של "חתונה ממבט שני", נפגשים. הם מתאחדים יחד לצורך טיפול קבוצתי עם הפסיכולוגית של התוכנית, וארוחת ערב משותפת. אז מ קורה כששמים בחדר אחד את כל ששת הזוגות האמיצים שקפצו למים, והחליטו לתת צ'אנס שני לאהבה בפרק ב'?

צפו: כל ששת הזוגות של חתונמי נפגשים

הזוגות של חתונה ממבט שני נפגשים (באדיבות קשת 12)

זוגות העונה הראשונה של "חתונה ממבט שני"

אז למי שלא עקב, הנה סיכום על הזוגות של העונה החדשה של "חתונה ממבט שני", שמשודרת בימים אלו בקשת 12. סך הכל 12 מחפשי זוגיות לפרק ב' הגיעו לתוכנית על מנת לתת צ'אנס שני לאהבה.

ירדן ושרון

ירדן שלומי, בת 38 מקריית מוצקין, היא אמא לארבעה ובעלת משרד עורכי דין המתמחה בדיני משפחה. היא הכירה מתחת לחופה את שרון שואן, בן 56 מעפולה, אב לארבעה, ששירת בעבר כגונדר וכיום מרצה עצמאי בנושאי ניהול. הזוג הראשון של העונה מביא איתו שילוב של ניסיון חיים עשיר ומקצועיות בתחומים שונים.

הילה ומתן

הילה עמיחי, בת 42 מנירית, היא אמא לשניים ורופאה מרדימה בבית חולים, המשלבת מסירות למקצוע עם חיי משפחה. לצידה מתחת לחופה עמד מתן גל, בן 45 מקיבוץ העוגן, אב לשתיים ויזם קולינרי שמביא עמו יצירתיות ותשוקה לעולם האוכל. הזוג השני של העונה מבטיח מפגש מרתק בין שני עולמות שונים.

אורית וגיא

אורית צוקרון גולברג, בת 39 מהרצליה, היא אמא לשתיים ומקדמת מכירות ביקב, תפקיד המשלב קסם אישי ומיומנות מקצועית. היא פגשה מתחת לחופה את גיא אתגר, בן 43, אף הוא מהרצליה, אב לשניים וסמנכ"ל מדיניות וקשרי ממשל בתנועת "דרכנו". הזוג השלישי מציג שני אנשים בעלי קריירות דינמיות וחיבור משותף לעיר מגוריהם.

חן ליב ולירן

חן ליב עוז, בת 40 מבאר יעקב, היא אמא לאחד ומשלבת בין הדרכת פילאטיס לייעוץ בארכיטקטורה ואסטרטגיה טכנולוגית, תחומים המשקפים את הרב-גוניות שלה. לצידה ניצב לירן קפלוטו, בן 44 מאשדוד, אב לשניים וסוחר במט"ח ובשוק ההון. הזוג הרביעי מביא עמו שילוב של תשוקה לתנועה וחוש עסקי מפותח.

שלי וחן

שלי סויסה, בת 29 מכרמי גת, היא אמא לאחת ומנהלת קשרי חוץ בהייטק, תפקיד הדורש כישורים בין-אישיים גבוהים. היא הכירה מתחת לחופה את חן פיגנבלט, בן 35 מרחובות, אב לשתיים ומפקח רכישה בחברת ביטוח. הזוג החמישי של העונה משלב בין אנרגיה צעירה לבגרות מקצועית.

נטלי ונועם

נטלי רוימי, בת 34 מרמת גן, היא אמא לאחת, מורה ליוגה, מעצבת ויוצרת, המשלבת רוחניות ויצירתיות בחייה. לצידה עמד מתחת לחופה נועם בן שבת, בן 37 מפרדס חנה, מפיק מוזיקלי שחי ונושם את עולם האמנות. הזוג השישי והאחרון של העונה מביא איתו ניחוח של חופש יצירתי וחיבור לעולם האמנות.