בהופעה מרגשת בזאפה ירושלים, אירחה נינט טייב את מיכל גרינגליק בביצוע מרגש. מיכל היא אחותו של סרן שאולי גרינגליק ז"ל, שנפל בדצמבר 2023 בצפון רצועת עזה

הזמרת הוותיקה ומוכשרת נינט טייב הופיעה אמש בזאפה ירושלים. במהלך המופע, העלתה לבמה את הזמרת הסרוגה מיכל גרינגליק, אחותו של סרן שאולי גרינגליק ז"ל. יחד הן ביצעו את "רק שלא תיפול הרוח", בביצוע אקוסטי, מרגש ועוצמתי.

צפו בביצוע המשותף של נינט טייב עם מיכל גרינגליק:

נינט טייב מארחת את מיכל גרינגליק (צילום: יח"צ)

סרן שאולי גרינגליק ז"ל השתתף כמתמודד בעונה של "הכוכב הבא". הוא בחר לעזוב את צילומי התוכנית על מנת לחזור ולשרת במילואים במלחמת "חרבות ברזל". ב-26 בדצמבר 2023 הוא נפל בקרב בצפון רצועת עזה. לזכרו, התארחו מיכל גרינגליק ואחיה בגמר התוכנית, וביצעו יחד עם קולו המוקלט את השיר "בסוף הכל חולף", של עומר אדם.

מאז ביצעה מיכל גרינגליק שירים נוספים ואף הוציאה שירים מקוריים. המופע של נינט טייב בו התארחה היה מופע אקוסטי מרגש. בנוסף, אירחה טייב גם את הצ'לנית מאיה בלזיצמן. יחד הן ביצעו את השיר בצורה שנוגעת בכל לב וכל אוזן שומעת.