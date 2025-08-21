המטוס, שמזוהה כבר תקופה עם פעילות חימוש מסווגת של האמירויות, תועד בעבר בהעברת אמצעי לחימה לכוחות ה-RSF בסודן, עימם מנהלת האמירויות שיתוף פעולה צבאי הדוק, והיא נחשבת לספקית הנשק המרכזית שלהם בסכסוך.
המטוס המריא ישירות מאיחוד האמירויות, ונחת בישראל, ואז שב בדרכו למדינה המפרצית. התיעוד יוצר סערה לא קטנה בעולם הערבי, כאשר רבים העריכו שלאיחוד האמירויות אינטרסים משל עצמה בפירוק חמאס וארגוני הטרור המרכזיים באזור. גם שתיקתה היחסית מול פעולות ישראל ביחס למדינות ערביות אחרות, גרמו להרמת גבות בעולם הערבי.
