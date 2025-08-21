בעולם הערבי מדווחים כי לראשונה מאז פרוץ המלחמה, מתממשות הספקולציות שנשמעו בחודשים האחרונים, לאחר שמטוס מטען צבאי של איחוד האמירויות, הידוע בשימושו להעברת נשק  באופן מסווג, זוהה נוחת בישראל.

מסלול הטיסה ופרטי המטוס, מתוך תוכנת המעקב.

לפי הדיווחים, מטוס איליושין 76 כבד המריא הבוקר מבסיס אל-ריף באבו דאבי, נחת בדרום ישראל, ככל הנראה בסמוך לבסיס נבטים המשמש נקודת קליטה למשלוחי נשק לצה"ל — ובהמשך שב ישירות לאיחוד האמירויות.

המטוס, שמזוהה כבר תקופה עם פעילות חימוש מסווגת של האמירויות, תועד בעבר בהעברת אמצעי לחימה לכוחות ה-RSF בסודן, עימם מנהלת האמירויות שיתוף פעולה צבאי הדוק, והיא נחשבת לספקית הנשק המרכזית שלהם בסכסוך.