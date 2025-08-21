על פי דיווחים ערביים, איחוד האמירויות תועדה מספקת נשק לישראל במטוס מסווג, שמשמש אותה לאספקת נשק באופן דיסקרטי לבעלות ברית

בעולם הערבי מדווחים כי לראשונה מאז פרוץ המלחמה, מתממשות הספקולציות שנשמעו בחודשים האחרונים, לאחר שמטוס מטען צבאי של איחוד האמירויות, הידוע בשימושו להעברת נשק באופן מסווג, זוהה נוחת בישראל.

לפי הדיווחים, מטוס איליושין 76 כבד המריא הבוקר מבסיס אל-ריף באבו דאבי, נחת בדרום ישראל, ככל הנראה בסמוך לבסיס נבטים המשמש נקודת קליטה למשלוחי נשק לצה"ל — ובהמשך שב ישירות לאיחוד האמירויות.

המטוס, שמזוהה כבר תקופה עם פעילות חימוש מסווגת של האמירויות, תועד בעבר בהעברת אמצעי לחימה לכוחות ה-RSF בסודן, עימם מנהלת האמירויות שיתוף פעולה צבאי הדוק, והיא נחשבת לספקית הנשק המרכזית שלהם בסכסוך.

המטוס המריא ישירות מאיחוד האמירויות, ונחת בישראל, ואז שב בדרכו למדינה המפרצית. התיעוד יוצר סערה לא קטנה בעולם הערבי, כאשר רבים העריכו שלאיחוד האמירויות אינטרסים משל עצמה בפירוק חמאס וארגוני הטרור המרכזיים באזור. גם שתיקתה היחסית מול פעולות ישראל ביחס למדינות ערביות אחרות, גרמו להרמת גבות בעולם הערבי.