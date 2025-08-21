אחרי שדווח על חזרה פוטנציאלית של בני גנץ לממשלה, בכחול לבן פרסמו ציוץ שלא פסל את האפשרות: "אידיוט, ולא ממש שימושי – הוא מי ששונא את ביבי יותר משהוא רוצה להחזיר את החטופים"

יום לאחר שדווח על כך שבני גנץ שוקל לחזור לממשלה כדי לתמוך בעסקת חטופים, במפלגת כחול לבן פרסמו כעת (חמישי) ציוץ ברשת X שבו לא פסלו את האפשרות – ותקפו את הביקורת על חיבור אפשרי נוסף של גנץ ונתניהו.

בציוץ הוצג הטור של העיתונאי ניר קיפניס שפורסמה באתר וואלה, שפורסמה עם הכותרת "שובו של האידיוט השימושי: האם גם הפעם יציל את בנימין?". בתגובה, כחול לבן אמרו כי "אידיוט, ולא ממש שימושי – הוא מי ששונא את ביבי יותר משהוא רוצה להחזיר את החטופים".

כאמור, אמש דווח בכאן 11 כי יו״ר כחול לבן בני גנץ מקיים התייעצויות בשאלה האם לחזור לממשלה לצורך ביצוע עסקת חטופים. ההתייעצויות ברקע האיומים של בצלאל סמוטריץ׳ ואיתמר בן גביר שמתנגדים בתוקף לעסקה המונחת על השולחן.

מוקדם יותר היום ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס לדיווחים ואמר כי הוא "מזכיר שלנתניהו יש ממני רשת ביטחון של 24 אצבעות לכל עסקת חטופים. הוא אפילו לא צריך לתת שום דבר בתמורה, רק שיחזיר אותם הביתה".