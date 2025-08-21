דו"ח הוצאות חברי הכנסת למחצית הראשונה של 2025 חושף שימוש נרחב בכספי ציבור על כיבוד, סקרים, פרסום והזמנות אוכל, במסגרת החוק, אך תחת סימני שאלה ציבוריים

עוד חצי שנה עברה לה, ודו"ח הוצאות הח"כים פורסם לאחרונה באתר הכנסת. מבט מהיר בדו"ח מגלה לנו שחברי הכנסת הוציאו בחצי השנה האחרונה קרוב לשני מיליון שקלים. על מה? קפה, וולט, פירסום וייעוץ.

מירב מיכאלי, שמספקת מעט כותרות לאחרונה, תתנחם אולי בכך שבטבלת ההוצאות – היא בראש. עם 150,619 שקלים בשישה חודשים, מיכאלי מובילה בפער ניכר את מצעד השימוש בכספי הציבור. ובמקום השני, הרבה מאחוריה, אביחי בוארון (הליכוד), שבזבז סכום קטן משעותית (105,837 שקלים).

אז על מה מבוזבז כספי הציבור? עשינו בשבילכם את הבדיקה:

אירוח וכיבוד

הסעיף הגדול ביותר בהוצאה: אירוח וכיבוד, סכום של 1.16 מיליון שקלים שולמו עבור כיבוד בפגישות, אירועים ומפגשים ציבוריים. אושר שקלים מהליכוד מוביל את הקטגוריה עם כ-32.6 אלף שקלים, הוצאה שמעלה שאלות על פרופורציות ושיקול דעת, במיוחד כשחלק ניכר מהציבור מתקשה לסגור את החודש.

סקרים וייעוץ

גם תחום הייעוץ והסקרים בולט: למעלה מ-936 אלף שקלים הוקצו לחוות דעת וניתוחים פוליטיים. אורית פרקש-הכהן מובילה גם כאן, עם השקעה של 74.5 אלף ש"ח. לא ברור האם הסקרים הללו סייעו לניהול מדיניות או לקידום אישי – אבל דבר אחד בטוח: המימון מגיע מהקופה הציבורית.

במקרה אחד, ח"כ רם בן ברק שילם כ-45 אלף ש"ח ליועץ שנשפט בעבר בגין הטרדה מינית, תזכורת לכך שלא רק הסכומים ראויים לבחינה, אלא גם זהות מקבלי התשלום.

פרסום ממומן

סעיף פרסומים וצריכת מדיה, שכולל בין השאר תשלום לגופי תקשורת פרו-מפלגתיים, מגיע גם הוא למאות אלפי שקלים. מעל 100 אלף ש"ח הוזרמו לקבוצת התקשורת "מלוכדים NEWS" ע"י ח"כים מהליכוד, בהם בועז ביסמוט, אתי עטיה ויואב קיש.

קפה על חשבון הציבור

ולצד הכל- יש גם סעיפים קטנים אך מסקרנים. 2,941 ש"ח הוציא ח"כ מיכאל ביטון על קפה. יוראי להב-הרצנו, 2,461 ש"ח. אפילו השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הוציא כמעט 2,000 ש"ח על הקפאין.

עוד פריט מסקרן: 36 הזמנות מוולט של חברי כנסת, בסכום כולל של מעל 7,000 ש"ח, כשבראש הטבלה מיכל שיר מ"יש עתיד" עם 17 הזמנות (2,782 ש"ח), ואחריה בן גביר עם 11 הזמנות.

שקיפות מלאה

למרות שההוצאות כולן עומדות בכללים הקבועים בתקנון הכנסת, הדו"ח חושף תמונה מטרידה של סדרי עדיפויות. כאשר כספי ציבור משמשים לכיבוד, פרסום עצמי והזמנות אוכל, עולה השאלה האם זו באמת הדרך היעילה, השקופה והראויה לשרת את הציבור שבחר בהם. המספרים פורסמו. וכעת הציבור יחליט אם הם מקובלים עליו.