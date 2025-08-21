כוחות חטיבת "ההרים" (810) פשטו על מוצבי קומנדו סוריים במורדות כתר החרמון, עצרו חשודים בהברחת נשק ללבנון והחרימו מעל 300 אמצעי לחימה.

דובר צה"ל מסר הבוקר (ה') כי כוחות חטיבת "ההרים" (810), הפועלים תחת פיקוד אוגדה 210, השלימו אתמול פשיטה מוצלחת על מספר מוצבים של קומנדו השייך למשטר הסורי הישן במורדות "כתר החרמון" שבשטח סוריה.

פעילות הכוחות בשטח, צילום: דובר צה"ל.

במהלך הפעילות, כוחות החטיבה עצרו מספר חשודים שפעלו במקום, בחשד למעורבות בהברחה ובסחר בלתי חוקי של אמצעי לחימה מסוריה ללבנון. החשודים נחקרו בשטח והועברו להמשך טיפול גורמי הביטחון.

האמל"ח שהוחרם, צילום: דובר צה"ל.

בסיומה של סריקה מעמיקה במוצבים נתפסו למעלה מ-300 אמצעי לחימה מסוגים שונים. דובר צה"ל ציין כי כלל האמל"ח הוחרם וכי חלקו נועד, על פי החשד, להגיע לארגוני טרור בלבנון.

בצה"ל הדגישו כי כוחות חטיבת "ההרים" ימשיכו לפעול במרחב הגבול הסורי "למען שמירה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל ותושבי רמת הגולן בפרט, תוך סיכול פעילות עוינת והברחות נשק בגזרה הצפונית".

הפעילות מגיעה כחלק מהמאמץ המתמשך של צה"ל למנוע התחמשות בלתי חוקית באזור ולשמר את היציבות במרחב הרגיש שבגבול ולוודא כי אזור דרום סוריה נותר מפורז מכל יכולת צבאית משמעותית.