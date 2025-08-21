עגלה נגועה בכלבת אותרה בכפר מצר, כש-6 אנשים נחשפו לעגלה והופנו לקבלת טיפול מונע. במשרד הבריאות קראו לכל מי שהיה במגע לפנות בדחיפות ללשכה הקרובה

משרד הבריאות פרסם היום (חמישי) אזהרת כלבת, זאת בעקבות הודעה שהתקבלה על עגלה נגועה בכלבת בכפר מצר שבמועצה אזורית בוסתן אל-מרג'. לפי הדיווח, שישה אנשים נחשפו לעגלה והופנו לקבלת טיפול מונע נגד כלבת.

במשרד ביקשו כל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או בעל חיים משוטט, החל מה-4 באוגוסט 2025 ועד ה-19 לאוגוסט 2025 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות נפת יזרעאל בעפולה או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו על מנת לשקול מתן טיפול מונע. לאחר שעות העבודה ובמהלך סוף השבוע יש לפנות לחדר מיון בבית חולים.

הנחיות לציבור:

הורים לילדים: יש לברר עם הילדים האם באו במגע עם בעלי חיים חשודים ולפנות בדחיפות ללשכת הבריאות.

בעלי חיות מחמד: יש לוודא את מצב החיסונים של חיות המחמד מול הווטרינר הרשותי.

מטיילים ונופשים: יש להעביר את המידע על האירוע לכל מי ששהה באזור וביישובים הסמוכים.

עוד נמסר כי "משרד הבריאות מזכיר שוב למי שננשך או נשרט על ידי בעל חיים, לשטוף באופן מיידי את האזור במים זורמים וסבון, לחטא בחומרי חיטוי ולגשת ללשכת הבריאות לבדוק האם יש צורך בקבלת טיפול מונע נגד כלבת".