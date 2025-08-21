השר זאב אלקין סייר בשומרון והצהיר על תמיכתו בריבונות ביהודה ושומרון, תוך הדגשה כי מדובר ב”צו השעה” ובהמשך ישיר לחזרת ההתיישבות לצפון השומרון

אל גל ביקורי השרים וחברי הכנסת בשומרון הצטרף השר זאב אלקין, שסייר יחד עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן והצהיר על תמיכתו בהחלת ריבונות ביהודה ושומרון. יחד עם אלקין ודגן השתתפו בסיור יוני הישראלי ויעקב ווינברגר שותפיו של דגן להנהלת "הליכוד שלי" – קבוצת ההתיישבות הגדולה בליכוד.

עוד באותו נושא יוסי דגן לנתניהו: "ניצחון מוחלט זה ריבונות מלאה" 10:33 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

במהלך הביקור, שכלל ישיבת עבודה בלשכת ראש המועצה וסיור באתרים שונים, הזכיר אלקין את העבר המשותף כשאמר: “אני מאוד מתרגש להיות כאן. אתה ואני, יוסי, הכרנו במאבק נגד ההתנתקות, והיום אנחנו רואים את חזרת ההתיישבות לצפון השומרון הופכת למציאות. כמו שזה קרה, כך גם ריבונות תהפוך למציאות. קידום הריבונות ביהודה ושומרון הוא צו השעה. זה השטח שלנו, זו התשובה לכל מי שמערער על זכותנו בארץ הזאת”.

צילום: רועי חדי

עוד הוסיף השר והזכיר כי “הגשתי את החוק לביטול ההתנתקות בצפון השומרון, נלחמנו להעביר אותו בכנסת, והנה החלום הופך למציאות. כך גם ריבונות, ממה שנראה דמיוני, היא תהפוך למציאות בשטח”.

דגן בירך על דברי השר ואמר: “אנחנו מסיימים עכשיו ביקור מעמיק עם השר זאב אלקין, ידיד גדול של ההתיישבות. החזרה ליישובי צפון השומרון, מחומש ועד לשא-נור, גנים וכדים, היא שלב מרכזי בהחלת ריבונות. המחויבות שלנו ברורה: ריבונות היא צדק כי זו הארץ שלנו, והיא גם חגורת המגן האמיתית שתמנע 7.10 נוסף מיהודה ושומרון אל מרכזי האוכלוסייה במדינת ישראל”.

עוד באותו נושא דגן וסוסן מכנסים ראשי רשויות: "ריבונות עכשיו" 09:58 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

הביקור מצטרף לסדרת סיורים של בכירי ממשלה וחברי כנסת בשומרון, שבמהלכם הביעו תמיכה בריבונות. לאחרונה אישר הקבינט המדיני-ביטחוני, ביוזמת השר בצלאל סמוטריץ’, את הקמתם מחדש של חומש ושא-נור לצד 22 יישובים נוספים. המועצה האזורית שומרון הודיעה כי היא ערוכה גם לחידוש ההתיישבות בגנים וכדים, כחלק מתוכנית “מיליון בשומרון”, הכוללת קליטת למעלה מ-46 אלף תושבים.