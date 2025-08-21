סיפור מרגש: חברת 'תבור-גליל' העניקה לדוד לוי דגם מוקטן של מכלית ההנצחה לזכר בנו, הלוחם דניאל לוי ז"ל, שנפל בקרבת בעזה

בטקס צנוע ומרגש במשרדי חברת התובלה והלוגיסטיקה 'תבור-גליל' במגדל העמק הוענק לדוד לוי סדרן בחברה, מודל מוקטן של מכלית הענק על שם בנו, הלוחם דניאל לוי ז"ל שנפל בעזה.

במסגרת פעולות להנצחת דניאל דניאל לוי ז"ל בן 19, לוחם בגדוד 931 של חטיבת הנח"ל, שנהרג מפיצוץ מטען במהלך קרב קשה בזייתון, עזה, ב- 10.5.2024 וביוזמת אסי גבאי מנהל התפעול ב"תבור-גליל' הושקה לפני שנה מכלית חדישה עליה מתנוססים שמו ותמונתו של דניאל.

פרויקט הדגם המוקטן

כעת יזם גבאי אסי פרויקט נוסף- ליצירת דגם מוקטן של המכלית אשר שיצר עמית שדה קצין בטיחות בחברה, שהוענק לדוד לוי.

אסי גבאי מנהל התפעול "תבור-גליל': " כחלק מרצוננו להמשיך ולהנציח את דניאל ז"ל, יזמתי יחד עם עמית שדה קצין בטיחות בחברה, שהינו חובב מושבע של משאיות ענק ובונה דגמים כתחביב, את פרויקט יצירת הדגם המוקטן של 'מכלית דניאל', אשר ניתן להציבו בבית המשפחה. זו עוד מחווה קטנה על מנת שכולנו נזכור את ההקרבה של מיטב בנינו, למען חיים בטוחים בארצנו, ולנסות לאחות במעט את השבר של דוד".

מאמץ משותף ליצירת הדגם

עמית שדה קצין בטיחות "תבור-גליל': "התרגשתי מאוד מבקשתו של אסי. מיד התחלתי בעבודה בסיוע של איגור זיסליס איש דגמים ואליעד טל מחברת 'מיתוגים' אחראי על המדבקות המעטרות את הדגם עם שמו של דניאל.

יחד פעלנו במלאכת מחשבת ובנייה מדויקת עד התוצאה הסופית. הקמת המודל המוקטן ארכה כארבעה חודשים ובסיומם התרגשתי עד דמעות להעניק את הדגם לדוד חברנו היקר. אני וכל עם ישראל מצדיעים לדניאל לוי ז״ל".

חדר זיכרון והכרת תודה

דוד לוי אביו של דניאל ז"ל: "בבית אימו של דניאל הקמנו חדר זיכרון ובו פרטים ותמונות להנצחתו, עם קבלת הדגם המוקטן של 'מכלית דניאל', הצגתי אותה בפני כל המשפחה והצבנו אותו בחדר בהתרגשות רבה, בנוסף לעובדה כי עם ישראל רואה את פניו של בני על גבי המכלית בכבישי המדינה מדי יום, כעת קיבלנו יצירה שתהיה בביתו של דניאל לעד וזה מרגש אותנו ומחמם את ליבנו. אני מודה לחברי מ'תבור-גליל' שהצליחו שוב לרגש ולחבק בדרכם המיוחדת, תודה".

תמיכה מתמשכת והנצחה

קובי מונוביץ מנכ"ל חברת 'תבור-גליל': "אנו תומכים את דוד יום יום ככל יכולתנו. הנהלת החברה התגייסה יחד עם אסי למען המיזם החשוב להנצחתו בדרך ייחודית. אסור שנשכח ונפעל כולנו, כל אחד בדרכו, להנצחת החיילים ואנשי כוחות הביטחון אשר הקריבו את חייהם למעננו".

בתקרית הקשה לצד דניאל לוי ז"ל, נפל גם סמל יוסף דסה ז"ל (19), שהיה חברו הטוב של דניאל ז"ל מכיתה א', סמל איתי לבני ז"ל (19) וסמל ארמיאס מקוריאו ז"ל (19).