הפיגוע בבנימין: פצוע קל בעימות מול מחבל, צה"ל פתח במצוד

חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 21.08.2025 / 10:40

מחקירה ראשונית של פיגוע הירי בבנימין עולה כי מחבל ירה לעבר מספר אזרחים ישראלים סמוך לעדי עד, כשלאחר מכן התפתח עימות פיזי בין המחבל לאזרחים. בצה"ל מכתרים את הכפרים הסמוכים ופתחו במצוד אחרי המחבל

אירוע ירי התרחש הבוקר (חמישי) בכביש 458 סמוך לעדי עד במועצה אזורית בנימין, במהלכו נפצע רועה צאן יהודי באורח קל. בצה"ל אמרו כי מחבל ירה לעבר מספר אזרחים ישראלים, כשלאחר מכן התפתח עימות פיזי בינו לבין האזרחים. אזרח ישראלי נפצע באורח קל במהלך האירוע ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. כוחות צה"ל מכתרים כעת את הכפר אל מועייר וכפרים נוספים ומבצעים מצוד אחר המחבל. זירת הפיגוע (צילום: תיעוד מבצעי מד"א) כזכור, הדיווח הראשוני על האירוע התקבל בשעה 8:17 הבוקר, כשהרועה הפצוע סיפר כי זיהה מחבל חמוש באקדח שירה לעברו פעמיים ולאחר מכן נמלט, ככל הנראה לכפר אל-מוע'ייר הסמוך. צוותי מד"א העניקו לו במקום טיפול רפואי והגדירו את מצבו קל.

תגיות: בנימין, עדי עד, פיגוע ירי, צה"ל