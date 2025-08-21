אירוע ירי התרחש הבוקר (חמישי) בכביש 458 סמוך לעדי עד במועצה אזורית בנימין, במהלכו נפצע רועה צאן יהודי באורח קל. בצה"ל אמרו כי מחבל ירה לעבר מספר אזרחים ישראלים, כשלאחר מכן התפתח עימות פיזי בינו לבין האזרחים.
אזרח ישראלי נפצע באורח קל במהלך האירוע ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. כוחות צה"ל מכתרים כעת את הכפר אל מועייר וכפרים נוספים ומבצעים מצוד אחר המחבל.
כזכור, הדיווח הראשוני על האירוע התקבל בשעה 8:17 הבוקר, כשהרועה הפצוע סיפר כי זיהה מחבל חמוש באקדח שירה לעברו פעמיים ולאחר מכן נמלט, ככל הנראה לכפר אל-מוע'ייר הסמוך. צוותי מד"א העניקו לו במקום טיפול רפואי והגדירו את מצבו קל.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים