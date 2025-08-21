חברת Kino Lorber רכשה את זכויות ההפצה בצפון אמריקה לסרטו של נדב לפיד "כן!". הסרט, העוקב אחר זוג אמנים בישראל שלאחר 7 באוקטובר, נחשב מועמד פוטנציאלי לאוסקר

חברת ההפצה האמריקאית הוותיקה Kino Lorber הודיעה על רכישת זכויות ההפצה בצפון אמריקה לסרטו החדש של הבמאי הישראלי נדב לפיד, "כן!". העסקה מהווה הישג נדיר לסרט ישראלי בתקופה זו, ומסמנת את שיתוף הפעולה הרביעי בין לפיד לחברה המובילה בתחום הקולנוע העצמאי.

קינו לורבר, הפועלת כבר למעלה מ-45 שנה עם ספרייה של מעל 4,000 כותרים, אחראית להפצת קלאסיקות כמו "הקונפורמיסט" של ברטולוצ'י, "מפיסטו" זוכה האוסקר הזר, "שיני כלב" של יורגוס לנטימוס, והסרטים הישראלים "בופור" ו"עג'מי" שהיו מועמדים לאוסקר. החברה הפיצה בעבר את סרטיו של לפיד "הגננת", "מילים נרדפות" ו"הברך".

סרט מאתגר על זמן קשה

"כן!" עוקב אחר י', מוזיקאי ג'אז קשה יום, ואשתו יסמין, רקדנית לשעבר, בישראל שלאחר הטבח ב-7 באוקטובר. השניים מוסרים את אמנותם, נשמתם וגופם במטרה להביא עונג, בידור ונחמה למדינה המדממת. בשיא הסרט י' מקבל משימה בעלת חשיבות עליונה – למצוא מלודיה להמנון לאומי חדש.

הסרט, בכיכובם של אריאל ברונז, אפרת דור, נעמה פרייס ואלכסיי סרבריאקו, מתאפיין באורך של 150 דקות והוא קופרודוקציה של ישראל, צרפת, גרמניה וקפריסין. צילומי הסרט התקיימו בתל אביב והסביבה, בקפריסין (יותר ממחצית הסרט) ובצרפת.

הכרה בינלאומית והישגים

מאז הקרנת הבכורה במאי במסגרת "שבועיים של במאים" בפסטיבל קאן, זכה הסרט לשבחים עצומים ברחבי העולם. הוא היכלל ברשימת סרטי העשור הטובים ביותר של מגזין IndieWire וקיבל ביקורות נלהבות ב-Hollywood Reporter, Rolling Stone ו-Le Monde. בהמשך נבחר גם לפסטיבלים בקרלובי וארי, מינכן וירושלים.

תקוות לאוסקר ומסר אמנותי

ריצ'רד לורבר, יו"ר ומנכ"ל Kino Lorber, הסביר: "לפיד יצר יצירה מסעירה ומטלטלת, שמבתרת את הרגשות סביב אחת הטרגדיות הגדולות של זמננו. הסרט נמנה עם היצירות הבולטות ביותר שהוקרנו השנה בפסטיבל קאן. אנו מאמינים שלסרט יש את הסיכויים הגבוהים ביותר להתמודד בהצלחה על מועמדות לאוסקר בקטגוריית הסרט הבינלאומי הטוב ביותר."

לפיד עצמו, זוכה פרס דוב הזהב הגרמני (2019) על "מילים נרדפות" ופרס חבר השופטים בקאן (2021) על "הברך", הגדיר את העבודה החדשה: "זה הסרט הקשה והתובעני ביותר שיצרתי. אני מאמין שהקרנתו בצפון אמריקה יכולה להיות עכשיו משמעותית מאי פעם. זהו סרט מחאתי על היכולת לומר 'לא' לכוח – דרך בחירה בכניעה."

הסרט יופץ בצפון אמריקה בבתי הקולנוע ובהמשך גם בפלטפורמות דיגיטליות, חינוכיות ובמדיה ביתית. מעבר לארצות הברית, נרכש הסרט להפצה בעוד כ-20 מדינות, ובהן שוויץ, צרפת, גרמניה, יוון והודו.