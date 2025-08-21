יזם ההייטק דב מורן התראיין הבוקר (חמישי) לרדיו 'גלי ישראל' והביע עמדות מפתיעות בנוגע למלחמה ולפתרון המדיני. לדבריו, הוא תומך בהקמת מדינה פלסטינית, וטען כי ישראל לא הייתה צריכה לצאת למלחמה יום לאחר טבח ה-7 באוקטובר.
בשיחה עם גיא בוסי ואיתמר פליישמן, אמר מורן באופן חד משמעי כי הוא "בעד מדינה פלסטינית". כאשר פליישמן תהה האם אין לו בעיה שמדינה זו תנוהל על ידי חמאס, מורן השיב: "אני לא מתערב להם". כשנשאל אם אין לו קווים אדומים, השיב מורן כי "אני בעד ישראל", והסביר כי "להחזיק את עזה זה עשרות מיליארדי דולרים בשנה, מאיפה זה יצא? מהכיס שלנו".
מורן נשאל גם על המלחמה ועל המחיר הכלכלי העצום שלה. לדבריו, המלחמה עלתה "הון עתק", והצהיר כי "לא היינו צריכים להיכנס אליה". כשנשאל האם הכוונה היא שלא היה צריך להיכנס למלחמה ב-8 באוקטובר, השיב בחיוב. לטענתו, "היינו צריכים לדרוש את האנשים שלנו ולתת להם את האנשים שלהם ואחר-כך לחנוק את חמאס מכל כיוון כמו שלא עשינו בכל השנים הקודמות", על ידי מניעת כל כסף מהארגון.
Dfc
Od megahertz I’m kesef10:54 21.08.2025
שמאלידע שטופמוח
אלה היהודונים/הבוגדים ימח"ש שמכפישים ומפיצים ותומכים בעלילות דם ובכך מוסיפים ומעודדים עוד נאצים/אנטישמים חדשים לביוב האנטישמי !11:27 21.08.2025
אפי
אבל הוא צודק קודם היינו צריכים לצאת למלחמה נגד השמאל הקיצוני המטורלל ולחסל אותו ואחר כך לחסל את הנאצים הפלסטינים ולקבור את שניהם בקבר אחים כי אחים הם 🤮🤮🤮🤮11:21 21.08.2025
שמאלידע שטופמוח
אפי
Dfc
