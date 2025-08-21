יזם ההייטק דב מורן התראיין הבוקר (חמישי) לרדיו 'גלי ישראל' והביע עמדות מפתיעות בנוגע למלחמה ולפתרון המדיני. לדבריו, הוא תומך בהקמת מדינה פלסטינית, וטען כי ישראל לא הייתה צריכה לצאת למלחמה יום לאחר טבח ה-7 באוקטובר.

בשיחה עם גיא בוסי ואיתמר פליישמן, אמר מורן באופן חד משמעי כי הוא "בעד מדינה פלסטינית". כאשר פליישמן תהה האם אין לו בעיה שמדינה זו תנוהל על ידי חמאס, מורן השיב: "אני לא מתערב להם". כשנשאל אם אין לו קווים אדומים, השיב מורן כי "אני בעד ישראל", והסביר כי "להחזיק את עזה זה עשרות מיליארדי דולרים בשנה, מאיפה זה יצא? מהכיס שלנו".

נתניהו ואילון מאסק בעוטף עזה (צילים: עומר מירון /לע"מ, סאונד: בן פרץ /לע"מ)

מורן נשאל גם על המלחמה ועל המחיר הכלכלי העצום שלה. לדבריו, המלחמה עלתה "הון עתק", והצהיר כי "לא היינו צריכים להיכנס אליה". כשנשאל האם הכוונה היא שלא היה צריך להיכנס למלחמה ב-8 באוקטובר, השיב בחיוב. לטענתו, "היינו צריכים לדרוש את האנשים שלנו ולתת להם את האנשים שלהם ואחר-כך לחנוק את חמאס מכל כיוון כמו שלא עשינו בכל השנים הקודמות", על ידי מניעת כל כסף מהארגון.