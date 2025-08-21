"ישראל לא הייתה צריכה לצאת למלחמה עם חמאס"

חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 21.08.2025 / 10:41

בראיון לרדיו גלי ישראל, יזם ההייטק דב מורן טוען כי "אני בעד מדינה פלסטינית", ומוסיף כי ישראל לא הייתה צריכה להיכנס למלחמה יום לאחר טבח ה-7 באוקטובר

תגיות: גלי ישראל, דב מורן, השבעה באוקטובר, חמאס