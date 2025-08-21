משרד החוץ משיק מבצע הסברה בינלאומי חסר תקדים עם מאות משלחות לישראל, לאחר סגירת משרד ההסברה והכישלון המערכה התודעתית מאז ה־7 באוקטובר

במהלך חריג בהיקפו, משרד החוץ, בראשות שר החוץ גדעון סער, יוצא למבצע הסברה עולמי שמטרתו לחזק את הנרטיב הישראלי ולשנות את השיח הבינלאומי. עד סוף דצמבר צפויות להגיע לישראל כ־400 משלחות, הכוללות למעלה מ־5,000 משתתפים, פי 16 מהממוצע השנתי של המשרד, שעמד עד כה על כ־25 משלחות בלבד.

ההשקעה במבצע מוערכת בכ־135 מיליון ש”ח ותתמקד בהבאת מכפילי דעת קהל, עיתונאים, אנשי ממשל, משפיענים, אנשי אקדמיה, משפט, דת, תרבות וספורט לסיורים ייעודיים ברחבי הארץ.

בין המשלחות הבולטות שצפויות להגיע: משלחת של 250 מחוקקים מ־50 מדינות בארה״ב; משלחת של 1,000 כמרים ומנהיגי דת מארה״ב; משלחת גרמנית בהשתתפות 160 נציגים מ־16 מחוזות פדרליים; לצד משלחות עיתונאים, משפיעני רשת , סטודנטים, אנשי טלוויזיה, גולים איראניים ומנהיגים ילידיים מקנדה.

עם זאת, המבצע יוצא לדרך על רקע כישלון מערכתי מוקדם: משרד ההסברה, שהוקם על ידי חברת הכנסת גלית דיסטל-אטבריאן, נסגר לאחר ביקורת ציבורית חריפה על תפקודו הרופף בימים שלאחר 7 באוקטובר. סמכויותיו עברו למשרד החוץ, שגם הוא ספג ביקורת על תגובה איטית וחוסר ניהול מסודר של המערכה התודעתית הקריטית. גורמים מדיניים הזהירו כי הנזק שנגרם לדימוי הבינלאומי של ישראל עלול לעלות באשראי מדיני חיוני ובתמיכה בזירה הבינלאומית.

למרות הביקורת, במשרד החוץ טוענים כי כבר עתה ניכרת השפעת המהלך – עם פרסומים נרחבים בתקשורת העולמית והצגת נרטיבים פרו־ישראליים לקהלים חדשים