ראש הממשלה נתניהו קיים ראיון עומק עם ערוץ יוטיוב לראיונות פוליטיים, במהלכו הסביר שהכסף הקטארי היה "טיפה בים", האשים את מנהיגי אירופה ב"כניעה תחת הלחץ" וקרא להקמת "וועדת בדיקה אובייקטיבית" ל-7 באוקטובר

ראש הממשלה נתניהו התראיין לערוץ הראיונות הפוליטי הבינלאומי "Triggernometry". במהלך הראיון הסביר נתניהו כי כשלי ה-7 באוקטובר נבעו מ"הלך רוח" כולל בגופי המודיעין, תקף את מנהיגי המערב על "כניעה ללחץ" והסביר כי את חמאס אי אפשר להשאיר עומד.

"הכרזתי מלחמה, בניגוד לדעתם של מספר גורמים"

עם פתיחת הראיון, שאלו צמד המראיינים הבריטיים את נתניהו על חווייתו ב-7 באוקטובר, כמנהיג המדינה. ראש הממשלה הסביר כי חווה את תחילת המתקפה כמו כל אזרח ישראלי, כאשר נוגע לו על על התקיפה רק לאחר שהחלה: "התקשרו אליי בטלפון האדום, ב-6:29. הודיעו לי שמדובר בפלישה של חמאס, שאלתי מיד אם אפשר להוריד את ההנהגה של הארגון. משם נסעתי ישירות למטה הפיקוד בתל-אביב, ריכזתי את מקבלי ההחלטות והכרזתי מלחמה, בניגוד לדעתם של מספר גורמי ביטחון, ובאותו רגע כינסנו מאות אלפי מילואים".

ראש הממשלה הוסיף וחשף: "כבר בתחילת היום ההוא, הבנתי שחמאס לא מספיק, לא מספיק להכות בו או להשמיד רק אותו. הבנתי שנדרש לפרק את הציר האיראני, וביצענו שלב שלב, התחלנו עם פירוק רוב חמאס ואז חיזבאללה. לאחר מכן אסד ואז ראש הנחש, איראן".

"הלקח שלמדתי מה-7 באוקטובר"

בהמשך לשאלות אלה, נשאל נתניהו כיצד יצא ה-7 באוקטובר לפעול, כאשר לישראל יש "חדירה מודיעינית כוללת" לתוך אויביה הסביר ראש הממשלה: "אני חושב שמי שיענה על השאלה הזו, צריכה להיות וועדת חקירה אובייקטיבית, אבל נראה שהחלק הכי גדול היה הלך רוח, גופי המודיעין היו בטוחים שחמאס מורתע, שהוא לא יפעל".

נתניהו הוסיף: "צריך להסתכל גם על ההבנה הרחבה יותר, בסופו של דבר הייתה כאן תוכנית. איראן בנתה "לולאת תלייה" סביב ישראל. הייתה תוכנית למתקפה משולבת, מצפון ודרום ומתקפות טילים בלתי פוסקות. תוכנית להשמדת ישראל. סינוואר ירה מוקדם, והרס את התוכנית. אנחנו שילמנו מחיר נורא, אבל אחרי זה הצלחנו לפרק את התוכניות הזאת".

עוד באותו נושא נתניהו לוחץ: להאיץ את כיבוש העיר עזה והכנעת חמאס 20:19 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

ראש הממשלה גם הסביר כי למד בעצמו את לקחי ה-7 באוקטובר: "הלקח הכי חשוב שלמדתי מה-7 באוקטובר, הלקח שאני חושב שישראל למדה, הוא שכשמישהו צועק 'אני הולך להשמיד אותך' כדאי להאמין לו ולפעול בהתאם. אני מאמין שבישראל למדנו את זה, אבל אני חושב שבעולם לא".

"הכסף הקטארי לא השפיע, היה טיפה בים"

שני המראיינים שאלו את נתניהו גם על נושאים רגישים מבית, ראש הממשלה נשאל, האם ומדוע אפשרו את הזרמת הכסף הקטארי לרצועה, והאם תרם למתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, נתניהו טען כי הכסף הקטארי לא היה זה שסייע לחמאס במתקפה, ואפילו להפך: "מכל הכסף, המיליארדים על גבי מיליארדים זרקו על חמאס, הכסף הקטארי היה טיפה בים, והוא היה תחת מעקב. אז אם כבר לא זה עשה את ההבדל".

נתניהו המשיך והתייחס למערכת היחסים המורכבת של ישראל עם עזה לפני ה-7 באוקטובר: "בסופו של דבר, יש שם אוכלוסייה אזרחית תחת חמאס. אנחנו היינו תקועים עם חמאס, אבל אתה חייב למנוע מחלות, אתה חייב כסף לביוב ולחשמל, לצערנו עם המילארדים שהם קיבלו הם בנו את עיר הטרור התת קרקעית הגדולה בעולם, ואנחנו היינו תקועים איתם".

"מנהיגי המערב חלשים, כרעו תחת הלחץ"