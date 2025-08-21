ראש מוסדות 'תאיר נרי' הרב ניר בן ארצי, מזהיר מיציאת כוחות צה"ל בעזה לפני השמדת חמאס: "יהיו לישראל אלפי הורגים נוספים"

ראש מוסדות 'תאיר נרי' הרב ניר בן ארצי, מזהיר מיציאת כוחות צה"ל בעזה לפני השמדת חמאס, ואומר כי מהלך כזה יביא על מדינת ישראל טבח נוסף.

לדבריו: "יש מיליון יהודים בעוטף עזה. יש את אשקלון, אשדוד, באר שבע, אופקים, נתיבות, שדרות ועוד מלא יישובים. ואם לא יגמרו את החמאס עד הסוף תוך 3 חודשים הם ממלאים את תל אביב עם טילים. יש להם טילים חדשים שמחכים להם במאגר במדבר סיני. הם נמצאים מתחת לאדמה והם קיבלו אותם מהאיראנים מזמן. אלפים של טילים".

הרב בן ארצי שב והדגיש כי "אם צה"ל ייצא מרצועת עזה לפני הכרעת חמאס, תל אביב, אשקלון, באר שבע, אופקים ונתיבות יחטפו טילים בלי סוף וייהרגו אלפי בני אדם".

הרב בן ארצי אמר כי "ההפגנות והקריאות להפסקת המלחמה תביא על מדינת ישראל את השבעה באוקטובר הבא". לדבריו: "הפסקת המלחמה פירושה הכנסת מיליונים לרצועת עזה, שיפוץ כל המנהרות וירי של עשרות אלפי טילים על מדינת ישראל".