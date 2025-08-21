ראש המל"ל לשעבר, האלוף במיל' יעקב עמידרור, התייחס בראיון לרדיו 103FM לאפשרות של כניסה קרקעית לעיר עזה וכן למו"מ המדיני מול חמאס. לדבריו, במצב הנוכחי, ההמתנה עלולה להיות יקרה בחיי אדם.
על פי הערכות צבאיות, פעולה בעיר עזה עלולה לגרום לכמאה הרוגים. עמידרור התייחס לכך ואמר: "אם הולכים עכשיו לעזה והמחיר הוא 100 הרוגים, אם נחכה עוד 60 יום, המחיר יהיה 200. יהיה לחמאס עוד זמן להכין את עצמו".
עמידרור התייחס גם למגעים המדיניים ואמר כי הוא מודע למו"מ שמתנהל גם עם מצרים וגם עם קטאר. לדבריו, עמדת ארצות הברית היא קריטית: "מאוד חשוב מה היא עמדת האמריקנים. אם האמריקנים אומרים לנו בשקט 'תעזבו הכול' – לכו עכשיו על עזה, זה דבר. או שהם אומרים לנו: 'בואו נלך עכשיו לעסקה חלקית, אולי ב-60 יום האלה נצליח להשיג משהו".
לדבריו, למרות שהאמריקנים תומכים בעסקה כוללת, לא ברור מה כוונתם המדויקת, והאם העסקה צריכה להתבצע במיידי או בסוף 60 ימי עסקה חלקית. "חסר לך נתון חשוב שהוא מה אומרים האמריקנים? הם מדברים בלשון כפולה שהם בעד עסקה כוללת, אבל האם היא עוברת דרך מלחמה בעיר עזה, או שהיא עוברת דרך שלב בעסקה?". עמידרור סיכם בכך שבשל היעדר הדלפות, אין לנו את כל הנתונים כדי להבין את התמונה המלאה.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
ישראל נשארה בלי עולם ... רק טראמפ ... כי גם בקרב הציבור הרפובליקני בארה"ב ישראל אבדה את מעמדה , בבחירות הבאות בארה"ב, ישראל תמצא את עצמה מבודדת לגמרי ... זה לאן שהובילה אותנו ממשלת החורבן... הממשלה זו כושלת בכל תחום ... מדיניות החוץ שלנו בקריסה טוטלית ... ישראל ואזרחיה הפכו למוקצים מחמת מיאוס בכל מקום בעולם , וזה בלי להתייחס ל 2000 חללים , 18,000 פצועים, 5,000 הלומי קרב , צפון הרוס , דרום שרוף , מאות אלפי חסרי פתרון דיור , עסקים בחובות , עסקים מתמוטטים, רציחות בשיא , גניבות כלי רכב בשיא , גביית דמי חסות בשיא , פרוטקשיין חקלאי , מה לא .... בידוד בינלאומי מוחלט, חובות של 300 מיליארדים, חרם אקדמאי על מוסדות ישראלים ... ובמה הם עסוקים ? בהדחת היוע”משית, ולמה ? כדי שיוכלו למנות בובה שתבטל לשקרן בן שקרן את משפטו ... לא יאמן כמה דם נשפך בשביל הרעיון המטורף הזה , כי זו הרי הסיבה היחידה שנתניהו נותן להתרסקות המדינה להימשך ... בבחינת תמות נפשי עם פלשתים ... העיקר שלילדיו דאג לדירות בבריטניה וארה”ב... ואתם שאין לכם אפילו דירה פה , הולכים למות בעזה בשביל חתיכת חרא כזה ... פשוט לא יאומן
תזכורת קטנה לכל אוכלי הלוקשים של נתניהו, ציטוט דברי נתניהו לאולמרט ... אחרי מלחמה שנמשכה 3 שבועות , עם 170 חללים , ועלות של 10 מיליארד ... "ראש הממשלה, אתה...
תזכורת קטנה לכל אוכלי הלוקשים של נתניהו, ציטוט דברי נתניהו לאולמרט ... אחרי מלחמה שנמשכה 3 שבועות , עם 170 חללים , ועלות של 10 מיליארד ... "ראש הממשלה, אתה היית צריך לבדוק את מוכנות הצבא, הפעלת הצבא, הגנת העורף. גלגול כזה של אחריות לא ראיתי מימיי. כשהכישלון כל כך רחב, הצעד המתבקש הוא החלפת ראש הממשלה שכשל"המשך 09:40 21.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רונן
יעקב עמידרור האבא של אריה עמידרור קמנ עזה הבוגד המשיחי שבישל את טבח השביעי באוקטובר כדי להביא לכיבוש גוש קטיף10:02 21.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רונן
מה עם קצת גילוי נאות על הבן הפסיכופט המשיחי שלך שהביא עלינו את טבח השביעי באוקטובר? אריה עמידרור הדתי הפאנט היה קמ''נ עזה ערב מתקפת חמאס. התצפיתניות הגיבורות העלו אזהרה אחרי אזהרה,...
מה עם קצת גילוי נאות על הבן הפסיכופט המשיחי שלך שהביא עלינו את טבח השביעי באוקטובר? אריה עמידרור הדתי הפאנט היה קמ''נ עזה ערב מתקפת חמאס. התצפיתניות הגיבורות העלו אזהרה אחרי אזהרה, אבל הדתי המופרע לעג להן שהן נשים חילוניות היסטריות שחושבות מהרחם. התצפיתניות ניסו לעקוף אותו ולדווח לקצין האגם רק שהוא הגיע מאותה חונטה משיחית ובמקום לעצור הכל ולהעביר את ההאזהרות לרמטכל ושר הביטחון הוא אמר לחבר שלו עמידרור לטפל ''בבנות''. עמידרור הזמין את התצפיתניות לשיחה ואיים שאם יעבירו עוד התראה אחת ישלח את כולן לכלא!!! שבוע לפני הטבח הרמטכל הגיע לבקר בבסיס ועמידרור הזהיר את התצפיתניות ואת משקי המודיעין לא להעביר שום אזהרה לרמטכלהמשך 10:01 21.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ישראל נשארה בלי עולם ... רק טראמפ ... כי גם בקרב הציבור הרפובליקני בארה"ב ישראל אבדה את מעמדה , בבחירות הבאות בארה"ב, ישראל תמצא את עצמה מבודדת לגמרי ... זה לאן שהובילה אותנו ממשלת החורבן... הממשלה זו כושלת בכל תחום ... מדיניות החוץ שלנו בקריסה טוטלית ... ישראל ואזרחיה הפכו למוקצים מחמת מיאוס בכל מקום בעולם , וזה בלי להתייחס ל 2000 חללים , 18,000 פצועים, 5,000 הלומי קרב , צפון הרוס , דרום שרוף , מאות אלפי חסרי פתרון דיור , עסקים בחובות , עסקים מתמוטטים, רציחות בשיא , גניבות כלי רכב בשיא , גביית דמי חסות בשיא , פרוטקשיין חקלאי , מה לא .... בידוד בינלאומי מוחלט, חובות של 300 מיליארדים, חרם אקדמאי על מוסדות ישראלים ... ובמה הם עסוקים ? בהדחת היוע”משית, ולמה ? כדי שיוכלו למנות בובה שתבטל לשקרן בן שקרן את משפטו ... לא יאמן כמה דם נשפך בשביל הרעיון המטורף הזה , כי זו הרי הסיבה היחידה שנתניהו נותן להתרסקות המדינה להימשך ... בבחינת תמות נפשי עם פלשתים ... העיקר שלילדיו דאג לדירות בבריטניה וארה”ב... ואתם שאין לכם אפילו דירה פה , הולכים למות בעזה בשביל חתיכת חרא כזה ... פשוט לא יאומן
תזכורת קטנה לכל אוכלי הלוקשים של נתניהו, ציטוט דברי נתניהו לאולמרט ... אחרי מלחמה שנמשכה 3 שבועות , עם 170 חללים , ועלות של 10 מיליארד ... "ראש הממשלה, אתה...
תזכורת קטנה לכל אוכלי הלוקשים של נתניהו, ציטוט דברי נתניהו לאולמרט ... אחרי מלחמה שנמשכה 3 שבועות , עם 170 חללים , ועלות של 10 מיליארד ... "ראש הממשלה, אתה היית צריך לבדוק את מוכנות הצבא, הפעלת הצבא, הגנת העורף. גלגול כזה של אחריות לא ראיתי מימיי. כשהכישלון כל כך רחב, הצעד המתבקש הוא החלפת ראש הממשלה שכשל"המשך 09:40 21.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר