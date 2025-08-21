ראש המל"ל לשעבר, האלוף במיל' יעקב עמידרור, התייחס בראיון לרדיו 103FM לאפשרות של כניסה קרקעית לעיר עזה וכן למו"מ המדיני מול חמאס. לדבריו, במצב הנוכחי, ההמתנה עלולה להיות יקרה בחיי אדם.

על פי הערכות צבאיות, פעולה בעיר עזה עלולה לגרום לכמאה הרוגים. עמידרור התייחס לכך ואמר: "אם הולכים עכשיו לעזה והמחיר הוא 100 הרוגים, אם נחכה עוד 60 יום, המחיר יהיה 200. יהיה לחמאס עוד זמן להכין את עצמו".

(צילום: דובר צה"ל)

עמידרור התייחס גם למגעים המדיניים ואמר כי הוא מודע למו"מ שמתנהל גם עם מצרים וגם עם קטאר. לדבריו, עמדת ארצות הברית היא קריטית: "מאוד חשוב מה היא עמדת האמריקנים. אם האמריקנים אומרים לנו בשקט 'תעזבו הכול' – לכו עכשיו על עזה, זה דבר. או שהם אומרים לנו: 'בואו נלך עכשיו לעסקה חלקית, אולי ב-60 יום האלה נצליח להשיג משהו".

לדבריו, למרות שהאמריקנים תומכים בעסקה כוללת, לא ברור מה כוונתם המדויקת, והאם העסקה צריכה להתבצע במיידי או בסוף 60 ימי עסקה חלקית. "חסר לך נתון חשוב שהוא מה אומרים האמריקנים? הם מדברים בלשון כפולה שהם בעד עסקה כוללת, אבל האם היא עוברת דרך מלחמה בעיר עזה, או שהיא עוברת דרך שלב בעסקה?". עמידרור סיכם בכך שבשל היעדר הדלפות, אין לנו את כל הנתונים כדי להבין את התמונה המלאה.