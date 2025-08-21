אליאורה אלדד, רעייתו של חבר הכנסת לשעבר ואיש התקשורת, אריה אלדד, הלכה לעולמה. היא הותירה אחריה את בעלה, חמישה ילדים ונכדים.
הלוויתה של אלדד תתקיים היום (חמישי) בשעה 18:00 בכפר אדומים, שם מתגוררת המשפחה. לאחר מכן, המשפחה תשב שבעה ברחוב המעיין 16, בכפר אדומים.
אריה אלדד, חבר כנסת לשעבר, היה נשוי לאליאורה והם הורים לחמישה ילדים. שתיים מילדיהם מוכרות בציבור: קרני אלדד, מוזיקאית, זמרת ופובליציסטית, ששימשה בעבר גם כעוזרת פרלמנטרית של חבר הכנסת לשעבר אורי אריאל. ורוני אלדד, משוררת ועורכת.
