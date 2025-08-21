רוטמן טוען: זו הסיבה שאנחנו לא עוברים את אחוז החסימה

חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 21.08.2025 / 08:32

חבר הכנסת שמחה רוטמן מתייחס לתוצאות הסקרים, מבקר בחריפות את אופן הסיקור התקשורתי של סרטוני החטופים ומסביר מדוע לדעתו רק שליטה ישראלית מלאה תפתור את הבעיה ברצועת עזה

