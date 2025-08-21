חבר הכנסת שמחה רוטמן התראיין לפודקאסט של 'מעריב' והתייחס למגוון נושאים פוליטיים וביטחוניים. לדבריו, הוא רואה בסקרים המנבאים התרסקות למפלגתו כ"טרגדיה של מפלגות אידאולוגיות", מכיוון ש"כיום יש סופרמרקט של מפלגות ימניות".
עם זאת, הוא הסתייג מתוצאות סקרים אחרים שהעניקו לנפתלי בנט 25-26 מנדטים, וקבע: "אין חתול ברחוב שלא יודע שבנט לא יקבל 25 מנדטים".
רוטמן התייחס גם לסוגיית סרטוני החטופים שהופצו על ידי חמאס. לדבריו, "מי שמקרין את הסרטונים הלוך ושוב משתף פעולה ונופל לידיים של חמאס". הוא הוסיף כי אינו רוצה להאשים את הערוצים בשיתוף פעולה מרצון, אך לדעתו הם במקרה הטוב "אידיוטים שימושיים של החמאס".
אשר לעתיד רצועת עזה, רוטמן הביע תמיכה בשליטה ישראלית מלאה. הוא נימק זאת בכך ש"הגורם היחיד שיכול להביא לפירוז הרצועה ופירוק החמאס מנשקו הוא צה"ל".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
א
ככל שהישגי העל של נתניהו מתרבים,תקשורת השמאל שופכת על בנט עשרות מנדטים להזיה על עוד ממשלה עם רע"מ והמשותפת!08:44 21.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
לפי סקרי ערוץ 14, האמין היחידי מאז ומתמיד, באופן עקבי, לבנט לפחות 10 מנדטים פחות מ"סקרי"תקשורת השמאל!08:43 21.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
כן, כל חתול ברחובות ק פ לן שלא יודע שבנט לא יקבל 25 מנדטים שמתוכם תמיד 10 מנדטים שלא קיימים!!08:41 21.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר