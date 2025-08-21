חבר הכנסת שמחה רוטמן התראיין לפודקאסט של 'מעריב' והתייחס למגוון נושאים פוליטיים וביטחוניים. לדבריו, הוא רואה בסקרים המנבאים התרסקות למפלגתו כ"טרגדיה של מפלגות אידאולוגיות", מכיוון ש"כיום יש סופרמרקט של מפלגות ימניות".

עם זאת, הוא הסתייג מתוצאות סקרים אחרים שהעניקו לנפתלי בנט 25-26 מנדטים, וקבע: "אין חתול ברחוב שלא יודע שבנט לא יקבל 25 מנדטים".

ארכיון. רוטמן נגד נציגי הלשכה (צילום: ערוץ הכנסת)

רוטמן התייחס גם לסוגיית סרטוני החטופים שהופצו על ידי חמאס. לדבריו, "מי שמקרין את הסרטונים הלוך ושוב משתף פעולה ונופל לידיים של חמאס". הוא הוסיף כי אינו רוצה להאשים את הערוצים בשיתוף פעולה מרצון, אך לדעתו הם במקרה הטוב "אידיוטים שימושיים של החמאס".

אשר לעתיד רצועת עזה, רוטמן הביע תמיכה בשליטה ישראלית מלאה. הוא נימק זאת בכך ש"הגורם היחיד שיכול להביא לפירוז הרצועה ופירוק החמאס מנשקו הוא צה"ל".