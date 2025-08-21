מחלקת המדינה האמריקנית פיטרה את קצין העיתונות הבכיר שאהד ג'וריישי, אשר היה אחראי לניסוח הצהרות על המדיניות במזרח התיכון. פיטוריו מגיעים אחרי שפרסם הצהרה בה אמר כי "איננו תומכים בעקירה בכפיה של פלסטינים מעזה"

מחלקת המדינה האמריקנית פיטרה את קצין העיתונות הבכיר שאהד ג'וריישי, אשר היה אחראי לניסוח ופרסום נקודות השיחה של ממשל טראמפ על המדיניות שלה כלפי ישראל והפלסטינים. כך דווח הלילה (חמישי) בעיתון "וושינגטון פוסט".

לפי הדיווח, ההחלטה על פיטוריו של ג'וריישי הגיעה בעקבות חילוקי דעות משמעותיים על מדיניות הממשל – בראשם תכנית ההגירה לעזתים. הקצין התבשר על פיטוריו ביום שני האחרון אחרי ויכוח פנימי במחלקה סביב פרסום הצהרה לתקשורת שהוא ניסח, בה נכתב בשם הממשל כי "איננו תומכים בעקירה בכפייה של פלסטינים מעזה".

ג'וריישי עצמו אמר כי לא ניתן לו הסבר על מדוע הוא פוטר, אך טען כי "למרות מערכת יחסים קרובה עם רבים מעמיתיי המסורים והחרוצים, סומנתי כמטרה בעקבות שני אירועים בשבוע שעבר כשעוררתי את זעמו של הקומה השביעית ושל בכירים בשגרירות ירושלים: האמירה שאנחנו מתנגדים להעברת פלסטינים בכפייה בעזה, כפי שהצהירו בעבר גם הנשיא טראמפ וגם השליח המיוחד ויטקוף, והסרת ההתייחסות ליהודה ושומרון. שני הדברים הללו אושרו בעקביות בעבר ברמה הבכירה, ולכן עולה השאלה מדוע לפתע סומנתי כמטרה בלי הסבר ישיר, והאם המדיניות שלנו בעניין ישראל והפלסטינים עומדת להחמיר עוד יותר".

במחלקת המדינה לא התייחסו בתגובתם לסיבות פיטוריו של ג'וריישי, אך רמזו כי האידאולוגיה שלו לא תאמה לסדר היום של הבית הלבן. "אנחנו לא מגיבים על מיילים או טענות שדלפו. מדובר בעניין כוח אדם פנימי" אמר סגן דובר המחלקה טומי פיגוט. "עובדים פדרליים אף פעם לא צריכים להעמיד את האידיאולוגיות הפוליטיות האישיות שלהם מעל האג'נדה של הנשיא הנבחר כדין".