על רקע הדיווחים לפיהם יו"ר כחול לבן בני גנץ שוקל לחזור לממשלה כדי לתמוך בעסקת חטופים וכן על ההתנגדות של השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר לעסקה המוצעת, ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר הבוקר (חמישי) כי מפלגתו תתמוך בכל עסקת חטופים שתובא לכנסת, כשבדבריו חיזק את ראש הממשלה בנימין נתניהו בנושא.

"מזכיר שלנתניהו יש ממני רשת ביטחון של 24 אצבעות לכל עסקת חטופים" אמר לפיד. "הוא אפילו לא צריך לתת שום דבר בתמורה, רק שיחזיר אותם הביתה".

כאמור, אמש דווח בכאן 11 כי יו״ר כחול לבן בני גנץ מקיים התייעצויות בשאלה האם לחזור לממשלה לצורך ביצוע עסקת חטופים. ההתייעצויות ברקע האיומים של סמוטריץ׳ ובן גביר שמתנגדים בתוקף לעסקה המונחת על השולחן.