השופט האמריקני פרנק קפריו הלך לעולמו בגיל 88 אחרי מאבק ממושך בסרטן. קפריו כונה "השופט הרחום", כשקטעים מתוכנית הטלוויזיה שלו "נתפס בפרובידנס" הפכו לויראליים ברשת

השופט האמריקני פרנק קפריו, שהתפרסם בתור "השופט הרחום" בסדרת הטלוויזיה שלו "נתפס בפרובידנס", הלך לעולמו הלילה (חמישי) בגיל 88 אחרי מאבק ממושך בסרטן. הוא הותיר אחריו את אשתו ג'ויס ו-5 ילדים.

"השופט קפריו נגע בחייהם של מיליוני אנשים בעבודתו בבית המשפט ומחוצה לו. החמימות שלו, חוש ההומור והטוב שבו הותירו חותם על כל מי שהכיר אותו" אמרו בני המשפחה בהודעה על מותו שפורסמה ברשתות החברתיות. "מי ייתן וכל אחד מאיתנו ינסה להביא מעט יותר חמלה לעולם, כפי שהוא עשה מדי יום".

קפריו נולד בעיר פרובינדס שבמדינת רוד איילנד בארה"ב בשנת 1936, ולמד משפטים באוניברסיטת סאפק. הוא כיהן כחבר במועצת העיר פרובידנס בין השנים 1962 ל-1968, ובשנת 1985 מונה כשופט מקומי – כשהוא נשאר בתפקיד זה עד לפרישתו בשנת 2023.

סדרת הטלוויזיה שלו "נתפס בפרובידנס" שודרה לראשונה בשנת 2000, והציגה קטעים מתוך הדיונים באולם בית המשפט שלו. תוך זמן קצר קטעים מתוך התכנית הפכו לויראליים ברשת, כשקפריו כונה "השופט הרחום" אחרי ששפט עבירות תוך הפגנת הומור וחמלה כלפי הנאשמים. גם אחרי סיום שידור התכנית ב-2020 ופרישתו 3 שנים לאחר מכן, קפריו המשיך לפרסם סרטונים מהסדרה בערוץ היוטיוב שלו, שזכו למיליוני צפיות.