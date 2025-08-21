שר ההגנה של איראן, עזיז נסירזאדה, טען כי טהרן פיתחה טילים מתקדמים יותר עם יכולות משופרות: "אם האויב הציוני יצא שוב להרפתקה, אין ספק שנשתמש בטילים הללו"

ממשיכים לאיים: שר ההגנה של איראן, עזיז נסירזאדה, טען הלילה (חמישי) כי טהרן פיתחה טילים מתקדמים יותר מאלו שבהם השתמשה במהלך המלחמה האחרונה, עם יכולות משופרות. בדבריו איים כי איראן תשתמש בהם בכל עימות נוסף עם ישראל.

"במהלך מלחמת 12 הימים, נלחמנו לא רק במשטר הציוני, אלא בכל הכח הלוגיסטי, המודיעיני, והמבצעי של ארה"ב" טען נסירזאדה. "בכל 12 הימים, לא הסתמכנו בכלל על סיוע זר. כל הטילים שהשתמשנו בהם הגיע ממערכות הנשק של איראן".

עם זאת, השר האיראני טען כי "הטילים ששימשו במלחמת 12 הימים יוצרו לפני מספר שנים. כיום, ייצרנו וברשותנו טילים עם יכולות גבוהות בהרבה מהטילים הקודמים. אם האויב הציוני יצא שוב להרפתקה, אין ספק שנשתמש בטילים הללו".