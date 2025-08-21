מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש גינה את התכנית של צה"ל לכיבוש העיר עזה: "הכרחי להגיע להפסקת אש כדי למנוע את המוות וההרס שמבצע צבאי יעשה ברצועה". עוד תקף את תכנית הבנייה ב-E1

שוב נגד ישראל: מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש גינה הלילה (בין רביעי לחמישי) את התוכניות של צה"ל לכיבוש העיר עזה, כשבדבריו קרא להפסקת אש מיידית ברצועה ולשחרור של כל החטופים באופן מיידי וללא תנאים.

לטענת גוטרש, "הכרחי להגיע להפסקת אש בעזה כדי למנוע את המוות וההרס שמבצע צבאי יעשה ברצועה".

עוד גינה את תכנית הבנייה לשכונות E1 במעלה אדומים, שאושרה אמש בוועדת המשנה להתיישבות של המנהל האזרחי. "ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית, כולל מזרח ירושלים, מהוות הפרה של המשפט הבינלאומי וסותרות ישירות את החלטות האו"ם" טען. "קידום הפרויקט הזה מהווה איום קיומי על פתרון שתי המדינות – הוא ינתק את הגדה הצפונית מהדרומית ויביא להשלכות חמורות על הרצף הטריטוריאלי של השטח הפלסטיני הכבוש. אני שב וקורא לממשלת ישראל להפסיק לאלתר את כל פעילות ההתנחלויות".