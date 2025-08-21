נער בן 15 טבע למוות סמוך לחוף חומת הים ביפו, ונמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה וללא דופק ונשימה. לאחר פעולות החייאה, צוותי מד"א החלו לפנות אותו לבית החולים – אך בדרך נאלצו לקבוע את מותו

נער בן 15 טבע הלילה (בין רביעי לחמישי) סמוך לחוף חומת הים ביפו, ונמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה ובמצב אנוש. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני וביצעו פעולות החייאה, ובהמשך החלו לפנות אותו לבית החולים וולפסון. עם זאת, במהלך הפינוי הצוותים נאלצו לקבוע את מותו.

פרמדיק מד"א אמיתי עצמון וחובש בכיר במד"א יאיר אבא שאול וחובש מד"א דניאל אליקים, סיפרו כי "נכחנו בחוף במהלך החיפושים כשלפתע שמענו צעקות, רצנו מיד למקום ומצאנו נער מחוסר הכרה כשהוא ללא דופק וללא נשימה. מיד התחלנו בביצוע פעולות החייאה מאומצות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה מאוד". כאמור, מותו של הנער נקבע במהלך הפינוי לבית החולים.

יענקי גולדברג, ראש צוות בזק"א, והמתנדב אושי רוזנברג שטיפלו בזירה הוסיפו כי "מוקד זק״א הזניק אותנו לחוף העלייה ביפו בעקבות דיווח על נער כבן 15 שטבע שם. על פי ההערכה, לפני מספר שעות נכנס הנער עם אחיו לשחות בים, אחיו יצא והוא נותר במים. לאחר שעות שבהן היה נעדר, נפלט מהים כשהוא מחוסר הכרה. צוותי רפואה ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות והוא פונה במצב קריטי, אך מותו נקבע בתוך אמבולנס בדרך לבית החולים. בסיוע מתנדבים דאגנו לכבוד המת וסייענו לחוקרי המז״פ שפעלו במקום. הגופה הועברה להמשך טיפול ובירור במכון הלאומי לרפואה משפטית".