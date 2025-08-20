על פי דיווחים ממקורות לבנוניים, חיל האוויר הישראלי ביצע תקיפה בלבנון והשמיד משגרים של ארגון הטרור חיזבאללה. על פי המקורות, המשגרים הכילו כ-60 רקטות גראד שהיו מוכנות לשיגור לכיוון ישראל.
תקיפה זו מגיעה על רקע המתיחות הגוברת בין ישראל לחיזבאללה בגבול הצפון. בתקופה האחרונה, צה"ל הגביר את פעילותו כדי לסכל ניסיונות של חיזבאללה לפגוע בעורף הישראלי. מטרת הפעולות היא למנוע מהארגון לשגר רקטות וטילים לעבר יישובים ישראלים.
האירוע האחרון מדגיש שוב את החשש מהסלמה בצפון, כאשר שני הצדדים ערוכים למערכה רחבה. ישראל פועלת באופן יזום כדי לפגוע בתשתיות ובכוחו הצבאי של חיזבאללה, במטרה לשמור על ביטחון אזרחיה.
