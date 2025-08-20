נשיא צרפת עמנואל מקרון שוחח הערב עם עבדאללה מלך ירדן וא-סיסי נשיא מצרים כדי לתאם עמדות לעצירת המבצע של ישראל והקמת מדינה פלסטינית בעזה

נשיא צרפת עמנואל מקרון, ממשיך במסע שלו להקמת מדינה פלסטינית. הערב הוא עדכן כי שוחח עם שליט ירדן המלך עבדאללה ועם נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי, כדי לתאם איתם עמדות.

בסיום השיחה פרסם מקרון הודעה נגד הרחבת המבצע בעזה: "אנחנו חולקים את אותה אמונה: המתקפה הצבאית בעזה שישראל מתכננת עלולה להוביל רק לאסון לשני העמים ולגרום לכניסת האזור כולו למעגל של מלחמה מתמדת".

התכנית של מקרון, עבדאללה וא-סיסי היא להקים מדינה פלסטינית בעצרת האו"ם בספטמבר, בתיאום עם סעודיה:

"אנו מאמינים שרק דרך הפעולה הבאה תוכל להביא לסיום הסכסוך הזה: כינון הפסקת אש קבועה בעזה ושחרור כל בני הערובה. לאחר מכן אספקת סיוע הומניטרי בקנה מידה גדול לתושבי עזה. בתכנית לטווח ארוך: "פירוק חמאס מנשקו וחיזוק הרשות הפלסטינית בעזה.

עוד באותו נושא נתניהו תוקף את מקרון: "ההכרה בפלסטינים הגבירה את האנטישמיות" 18:40 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

"כדי להשיג זאת, יחד עם מצרים, ירדן וכל שותפינו האזוריים והבינלאומיים", אומר מקרון, "יש לשגר כוח שלום בינלאומי, ואז לפעול לקראת פתרון פוליטי שימלא את שאיפות שני העמים, הישראלי והפלסטיני".

לדבריו: "צרפת תנהל יחד עם ערב הסעודית את יו"ר הוועידה לפתרון שתי המדינות בניו יורק בספטמבר הקרוב, במטרה להתקדם בנתיב זה. זוהי הדרך האמינה היחידה להתקדם – עבור משפחות החטופים, עבור הישראלים ועבור הפלסטינים כאחד. לא למלחמה. כן לשלום וביטחון לכולם".