הלחימה בחיזבאללה לא נעצרת. חיל האוויר תקף כלי רכב באזור צור בדרום לבנון, כך לפי מקורות ערביים. בשלב זה לא ברור מי הותקף ומה מצבו.
לאחר מכן הותקפו עוד מספר יעדים באזור צור, בגזרה המערבית של דרום לבנון.
מאז הפסקת האש, צה"ל ממשיך להשמיד באיטיות את מחבלי חיזבאללה ששוהים בדרום לבנון ובאזור הבקעא – מעוזי חיזבאללה. כל כמה ימים, מותקף פעיל כזה ואחר, ללא תגובה מצד ארגון הטרור, שסופג גם ביקורת מבית, מצד ממשלת לבנון שרוצה לראות אותו מתפרק מנשקו. יש לציין כי חיזבאללה לא הגיב עד כה לתקיפות.
