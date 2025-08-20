על פי סקר מנדטים שערך מכון 'דיירקט פולס', הליכוד שומר על כוחו, בנט ממריא, בעוד לפיד מגרד את אחוז החסימה ומגיע לשפל של כל הזמנים

סקר מנדטים חדש שפורסם ב-i24NEWS מציג תמונת מצב מפתיעה במפה הפוליטית. הסקר, שנערך על ידי מכון המחקר "דיירקט פולס", בחן שני תרחישים ומצא כי לו הבחירות היו מתקיימות היום, מפלגתו של נפתלי בנט "בנט 2026" תהיה המפלגה השנייה בגודלה, בעוד "יש עתיד" מגרדת את אחוז החסימה.

תרחיש א' – ללא מפלגת ימין חדשה

בתרחיש בו המפלגות הנוכחיות מתמודדות, מפת המנדטים נראית כך:

הליכוד – 28 מנדטים.

בנט 2026 – 19 מנדטים.

הדמוקרטים – 13 מנדטים.

ש"ס – 10 מנדטים.

עוצמה יהודית – 9 מנדטים.

ישראל ביתנו – 9 מנדטים.

יהדות התורה – 8 מנדטים.

הציונות הדתית – 6 מנדטים.

המילואימניקים (יועז הנדל) – 5 מנדטים.

רע"מ – 5 מנדטים.

יש עתיד – 4 מנדטים.

חד"ש תע"ל – 4 מנדטים.

מפלגות כחול לבן ובל"ד לא עוברות את אחוז החסימה בתרחיש זה.

תרחיש ב' – עם מפלגת ימין חדשה

הסקר בחן גם תרחיש שבו מתמודדת מפלגת ימין חדשה המורכבת מיוצאי מערכת הביטחון, ובראשם יוסי כהן, דדי שמחי, עופר וינטר ואמיר אביבי. במצב זה, מפת המנדטים משתנה באופן ניכר:

הליכוד – 25 מנדטים.

בנט 2026 – 17 מנדטים.

מפלגת ימין חדשה – 13 מנדטים.

הדמוקרטים – 13 מנדטים.

ש"ס – 9 מנדטים.

ישראל ביתנו – 8 מנדטים.

יהדות התורה – 8 מנדטים.

עוצמה יהודית – 5 מנדטים.

המילואימניקים (יועז הנדל) – 5 מנדטים.

רע"מ – 5 מנדטים.

יש עתיד – 4 מנדטים.

חד"ש תע"ל – 4 מנדטים.

הציונות הדתית – 4 מנדטים.

גם בתרחיש זה, כחול לבן ובל"ד אינן עוברות את אחוז החסימה.

==

הסקר נערך בתאריך 20.8.2025 על ידי מכון "דיירקט פולס" בקרב 542 משיבים, והוא בעל טעות דגימה סטטיסטית של 4.1%+-.