המשטרה עצרה אדם בן 36 תושב ירושלים, שעל פי החשד ניסה לפגוע ביועמש"ית בעת שפנה ללשכת הראשון לציון לשאול האם חל עליה דין רודף. החשוד עוכב

מדוברות המשטרה נמסר כעת כי בפעילות מהירה של משטרת מחוז ירושלים, נעצר לפני זמן קצר החשוד שעל פי החשד הותיר מכתב איומים כלפי אשת ציבור.

מוקדם יותר היום (רביעי) פתחה תחנת לב הבירה שבמרחב ציון בחקירה, בעקבות מכתב שנמצא סמוך לבית מגורים במרכז העיר ירושלים ובו נכתב איום מפורש לפגיעה באשת ציבור.

הודות לפעילות חקירתית מהירה, אותר לפני זמן קצר על ידי בלשי לב הבירה החשוד בביתו בדרום העיר והוא נעצר על ידם.

החשוד (36) הועבר לחקירה ומחר צפויה המשטרה להביאו בפני בימ"ש להארכת מעצרו לטובת המשך החקירה בעניינו בשל מעשיו.

כאמור, מוקדם יותר פרסמנו כי מנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן פנה למפכ"ל המשטרה בעקבות פניה שהגיעה ללשכת הראשון לציון הרב יצחק יוסף. בפניה השואל ניסה לברר האם חל על גלי בהרב מיארה, היועצת המשפטית לממשלה, דין רודף, ובנוסף הביע עניין מפורש לפגוע בה במידה וכן.