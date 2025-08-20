נתניהו הורה להאיץ את כיבוש העיר עזה והכנעת חמאס. מאחורי הקלעים מתבצעים מהלכים מואצים לקראת תמרון בעיר.

ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף הערב (שלישי) כי מאחורי הקלעים מתבצעים מאמצים מואצים לקראת כיבוש העיר עזה – אחד ממעוזי חמאס האחרונים ברצועה – והכנעת הארגון. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי נתניהו הורה לקצר את לוחות הזמנים ולזרז את התהליכים המבצעיים בדרך להשתלטות מלאה על העיר.

על פי הדיווחים, ההנחיה מגיעה בשעה שמערכת הביטחון מתכוננת לאישור התוכניות לתמרון בעומק העיר עזה. נתניהו מבקש לוודא כי פעולות כוחות צה"ל יתבצעו במהירות ובנחישות, במטרה להכריע את מעוזי הטרור הנותרים של חמאס ולהבטיח הכרעה צבאית מלאה.

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי: "ראש הממשלה נתניהו הורה לצמצם את לוחות הזמנים להשתלטות על מעוזי הטרור האחרונים ולהכרעת החמאס".

נתניהו הדגיש את הערכתו ללוחמי המילואים שגויסו במערכה המתמשכת, כמו גם למשפחותיהם ולכלל חיילי צה"ל. לדבריו, "המאבק יימשך עד להכרעה מלאה בחמאס – ויחד ננצח".