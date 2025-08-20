דיווח: לאור המגעים לעסקה וההתנגדות מבית, ובצל הירידה בתמיכה בו בסקרים, יו"ר כחול לבן בני גנץ שוקל לחזור לממשלה על מנת להבטיח רוב לאישורה

יו״ר כחול לבן בני גנץ מקיים התייעצויות בשאלה האם לחזור לממשלה לצורך ביצוע עסקת חטופים. ההתייעצויות ברקע האיומים של סמוטריץ׳ ובן גביר שמתנגדים בתוקף לעסקה המונחת על השולחן. כך דיווח הערב מיכאל שמש במהדורת כאן 11.

עד כה באופוזיציה דיברו בעיקר על ׳רשת ביטחון׳ לקואליציה לצורך עסקת חטופים. עכשיו גם כניסה לממשלה על השולחן. נתניהו עוד לא קיבל החלטה סופית בנוגע להצעת העסקה שהוגשה השבוע מצד המתווכות.

מלשכת גנץ לא נמסרה תגובה.

על פי הסקרים האחרונים שפורסמו, מפלגתו של גנץ "כחול לבן", נמצאת על סף אחוז החסימה, ויתכן גם שהוא מנסה דרך כך לנסות לקושש קולות חזרה.

יצויין כי החלטה על עסקת חטופים נקבעת רק בממשלה, לא בכנסת, לכן צריך להיכנס לממשלה.

בעבר, לא פעם היה זה יאיר לפיד, יו"ר האופוזיציה, שהתבטא שבמידה ותהיה התנגדות לעסקה מתוך הממשלה, הוא יעניק תמיכה ורשת ביטחון לממשלה מבחוץ. אך על פי הפרסום כעת נראה שדווקא גנץ הולך על צעד יותר מעשי בעניין.