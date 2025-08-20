המשטרה צפויה לזמן פוליטיקאים לעדות בפרשת "קטאר-גייט". החשד: נבחרי ציבור "רומו" ומסרו מידע בשיחות לא רשמיות ששירת אינטרסים קטאריים.

כתב המשטרה אלי סניור במהדורת חדשות 13 חשף הערב (שלישי) כי המשטרה צפויה לזמן פוליטיקאים למתן עדות במסגרת חקירת "קטאר-גייט". במשטרה חושדים כי אותם פוליטיקאים "רומו" וסיפקו מידע רגיש בשיחות לא רשמיות, באופן שלכאורה שירת אינטרסים קטאריים.

מהחקירה עולה כי חלק מהמעורבים בפרשה קיימו פגישות עם פוליטיקאים, ובמהלכן שאבו מהם מידע שנגע בין היתר ליחסי ישראל-קטאר ולמלחמה. במשטרה מעריכים כי הפוליטיקאים עצמם לא היו מודעים לנעשה, ולא ידעו שחלק מהשיחות מנוצלות להעברת מידע רגיש לצד השני.

בעקבות הממצאים, בכוונת המשטרה לפנות לפרקליטות ולבקש אישור רשמי לזימון אותם פוליטיקאים לעדות פתוחה. גורמים המעורים בחקירה מציינים כי בשלב זה מדובר באיסוף עדויות בלבד, ולא בחשדות פליליים המופנים כלפי הנבחרים עצמם.