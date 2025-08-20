דובר צה"ל מפרסם הערב תיעוד מהקרב של מחבלי חמאס מול לוחמי כפיר. אחרי מכת האש, המחבלים ניסו לברוח למנהרה ממנה הגיעו אך חוסלו בירי מהאוויר. צפו

דובר צה״ל מפרסם הערב תיעוד מיוחד מהקרב של לוחמי צוות הקרב החטיבתי כפיר בחאן יונס, שהופתעו על ידי מחבלים שפרצו ממנהרה וניסו לחדור למגנן בו הם שוהים.

הלוחמים הזעיקו סיוע אווירי וזה חיסל את המחבלים בכניסתם למנהרה.

חיבול המחבלים בכפר עם חטיבת כפיר (דובר צה"ל)

סגן מפקד פלוגת הלוחמים מחטיבת כפיר, שהייתה מוקד למארב מתוכנן של חמאס בשעות הבוקר המוקדמות, מדבר לראשונה מאז האירוע. הסמ"פ שיבח את ערנות הלוחמים תחתיו והודיע כי יעמדו בכל משימה שידרשו לה.

צילום: דובר צה"ל

מוקדם יותר היום, מגנן של כוח חטיבת כפיר בתוך הרצועה, הפך למוקד של מתקפה מתוכנתת ומארב מרוכז של חמאס. הכוח הותקף בירי משולב של פצצות מרגמה ונשקים ארוכים. לפחות 15 מחבלים פרצו מפירים תת קרקעיים וניסו להכניע את צוות הלוחמים.

כוחות צה"ל פעלו במהירות ושיבשו את תוכניות המחבלים, שעל פי דיווחים נשאו אלונקות כחלק ממאמץ לחטוף חיילים פצועים או גופות. בלחימה משולבת של הלוחמים עם כוחות אוויריים וכוחות שריון חוסלו עשרה מתוך 15 המחבלים שביצעו את המארב. חייל אחד נפצע קשה בקרב, נוספים באורח קל.

סגן א', סגן מפקד פלוגת הלוחמים שהפכה למטרת המארב, שיבח את פעולות הלוחמים והסביר כי: ״בזכות הדריכות והעירנות של לוחמי הגדוד הצלחנו לחסל כעשרה מחבלים – נעמוד בכל משימה אליה נדרש״.