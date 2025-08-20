נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התראיין למארק לווין ושיבח את ראש הממשלה נתניהו כ"גיבור מלחמה", יצא נגד ניסיונות "לכלוא אותו" והדגיש את תמיכתו בישראל מול לחצים בינלאומיים.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התארח במהלך הלילה בתוכניתו של השדרן השמרן, מארק לווין. במהלך הראיון שיבח טראמפ את ראש הממשלה בנימין נתניהו באופן חם במיוחד, וכינה אותו "חבר קרוב" ו-"גיבור מלחמה" על פעולותיו הצבאיות, כולל שיתופי פעולה צבאיים עם ארצות הברית.

טראמפ ציין כי הוא ונתניהו פועלים יחד למען "בטחון ישראל והעולם", וכי ההצלחות הצבאיות שהושגו היו "מושלמות", ביחס לאתרי הגרעין האיראני הבטיח טראמפ כי הם עברו "השמדתה טוטאלית" מבחינתו. לדבריו, נתניהו מגלם את האומץ והמנהיגות שהעולם זקוק להם בזמנים מורכבים.

במהלך הראיון, טראמפ גם יצא נגד הניסיונות "לכלוא אותו" ולהעמידו לדין, והדגיש את תמיכתו בראש הממשלה הישראלי מול הלחצים הבינלאומיים והחקירות המשפטיות, לרבות בית הדין בהאג, והעמדתו לדין בישראל.

עוד באותו נושא טראמפ הודיע: סנקציות נוספות נגד שופטי בית הדין בהאג

הראיון עורר עניין רב בתקשורת הבינלאומית, שכן טראמפ הפך לדמות בולטת בביקורתו החריפה כלפי מוסדות משפטיים בינלאומיים ומדגיש את הקשרים החמים והאסטרטגיים עם ישראל.

רק לאחרונה, טראמפ איים ישירות על מערכת המשפט הברזילאית, אותה האשים בהאשמות דומות. כתוצאה מהעמדה לדין של הנשיא לשעבר בולסאנרו.