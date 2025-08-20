תכנית 2 של 'כיפות ברזל' תכנית האקטואליה הבועטת של סרוגים, והשבוע הדר מוכתר מצטרפת לפאנל שדן בהתפרעות של טלי גוטליב, בלייקים שליברמן מחפש ובהקלטות שמגיעות לתקשורת. צפו

התוכנית החדשה של סרוגים, “כיפות ברזל”, חזרה לפרק שני והאולפן היה חם מתמיד עם אורחת מיוחדת – הדר מוכתר. המנחה נתנאל איזק הוביל את הפאנל הקצבי שבו לכל אחד יש חצי דקה בלבד להגיד את דעתו – ואז הבאזר עוצר אותו בלי רחמים.

מי היה באולפן?

הפאנל השבוע כלל את:

אריה יואלי, עורך סרוגים

אבי גרינציג, פרשן ואיש אסטרטגיה

אבי וידרמן, יועץ אסטרטגי

הדר מוכתר, יו”ר “צעירים בוערים בליכוד”

הנוכחות של הדר מוכתר הוסיפה צבע ורעננות לדיון, והיא דיברה על המקום של הדור הצעיר בתוך הפוליטיקה הישראלית.

הנושאים שעשו את הרעש

•האם מחאות יום העצירה נועדו להחזיר חטופים או להפיל את הממשלה?

•כמה המשק עוד יוכל לשאת את מחירי המלחמה והגרעון?

•סקר חדש בליכוד מראה חילופי דורות – הפנים החדשות עולות קדימה.

•ההקלטות של אהרן חליווה – צעד נכון או סתם מיותר?

•הסערה סביב ח”כ טלי גוטליב בבית המשפט.

•ציוץ השבוע – אביגדור ליברמן נגד הכנסת סיוע לאויב.

•מי הדליף את השיחה בין גפני לסמוטריץ’? הפאנל לא השתכנע.

•הדעה הלא פופולרית – ריבונות עכשיו או שזו אשליה?

רגעים קטנים שעשו את ההבדל

מעבר לדיונים הרציניים, היו גם לא מעט חיוכים, עקיצות בין המשתתפים ואפילו כמה צעקות שנקטעו באכזריות על ידי הבאזר. פאנל חי שמנתח את האירועים ומדבר בגובה העיניים.

ומה אתכם?

בסוף הפרק נתנאל איזק הזמין את הצופים להצטרף: לשלוח סרטון קצר של 10 שניות לכתובת kipotbarzel@gmail.com עם פרשנות אישית על אחד הנושאים. אולי דווקא אתם תהיו ההפתעה של השבוע הבא.

התוכנית משודרת בסרוגים בכל יום רביעי בשעה 19:30 באתר סרוגים וברשתות החברתיות.