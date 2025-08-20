התוכנית החדשה של סרוגים, “כיפות ברזל”, חזרה לפרק שני והאולפן היה חם מתמיד עם אורחת מיוחדת – הדר מוכתר. המנחה נתנאל איזק הוביל את הפאנל הקצבי שבו לכל אחד יש חצי דקה בלבד להגיד את דעתו – ואז הבאזר עוצר אותו בלי רחמים.
- אריה יואלי, עורך סרוגים
- אבי גרינציג, פרשן ואיש אסטרטגיה
- אבי וידרמן, יועץ אסטרטגי
- הדר מוכתר, יו”ר “צעירים בוערים בליכוד”
הנושאים שעשו את הרעש
•האם מחאות יום העצירה נועדו להחזיר חטופים או להפיל את הממשלה?
•כמה המשק עוד יוכל לשאת את מחירי המלחמה והגרעון?
•סקר חדש בליכוד מראה חילופי דורות – הפנים החדשות עולות קדימה.
•ההקלטות של אהרן חליווה – צעד נכון או סתם מיותר?
•הסערה סביב ח”כ טלי גוטליב בבית המשפט.
•ציוץ השבוע – אביגדור ליברמן נגד הכנסת סיוע לאויב.
•מי הדליף את השיחה בין גפני לסמוטריץ’? הפאנל לא השתכנע.
•הדעה הלא פופולרית – ריבונות עכשיו או שזו אשליה?
