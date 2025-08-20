דובר צה"ל מציד סיכום ביניים של תוצאות מבצע מרכבות גדעון: 75 אחוזים משחי הרצועה בידינו, כמה מחבלים חוסלו? כמה מטרות הושמדו ועוד נתונים

מאז החזרה ללחימה בפיקוד הדרום בחודש מרץ האחרון: צה״ל הגיע לשליטה מבצעית בכ-75% משטח הרצועה, חוסלו בכירים צבאיים ויותר מ-2,100 מחבלים, חמש אוגדות תמרנו במקביל, שני צירים מרכזיים נסללו וכ-10,000 מטרות הותקפו, כך מסכם דובר צה"ל.

עוד באותו נושא כוחות גבעתי פועלים בפאתי עזה: השמדת תשתיות וחיסול מחבלים 12:12 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

שליטה מבצעית בכ-75% משטח הרצועה:

במהלך מבצע 'מרכבות גדעון' השיגו כוחות צה״ל בפיקוד הדרום שליטה מבצעית בכ‑75% משטח רצועת עזה.

השליטה המבצעית בשטח אפשרה לצה"ל להרחיב את פעילותו באופן משמעותי ובכך לפגוע ביכולותיו ובתשתיות הטרור של ארגון הטרור חמאס ולשבש את שרשרת הפיקוד שלו.

אילוסטרציה הממחישה את התקדמות כוחות צה״ל במהלך מבצע ׳מרכבות גדעון׳ ואת ההישגים המרכזיים במהלך התמרון:

אילוסטרציה: דו"צ

צירי שליטה מרכזיים שהוקמו:

במהלך מבצע ׳עוז וחרב׳ ו-'מרכבות גדעון' צה"ל סלל צירים מרכזיים ברצועת עזה, במטרה לפגוע ביכולותיו של ארגון הטרור חמאס ולהכרעת חטיבותיו.

ציר 'מורג' – ציר מרכזי המבתר את חטיבות רפיח וחאן יונס.

ציר 'מגן עוז' – ציר מרכזי המבתר את חטיבת חאן יונס ממזרח למערב.

אילוסטרציה של הצירים המרכזיים שהוקמו:

אילוסטרציה: דו"צ

סיכולים ממוקדים ותקיפות מרכזיות במסגרת המבצעים:

מאז החזרה ללחימה בפיקוד הדרום (18 במרץ 2025), הותקפו כ-10,000 מטרות טרור על-ידי מאות מטוסי קרב, כלי טיס וכלי שיט של חיל האוויר וחיל הים.

בתקיפה המרכזית ביותר, בפעילות משותפת של צה״ל ושב״כ ב-13 במאי 2025, מטוסי קרב תקפו במרחב חאן יונס וחיסלו את המחבלים מחמד סינוואר, ראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, מחמד שבאנה, מפקד חטיבת רפיח בארגון הטרור חמאס ומהדי כוארע, מפקד גדוד דרום חאן יונס.

כמו כן, חוסלו בכירי שלטון חמאס, מפקדים בביטחון הכללי, שישה מפקדים מרכזיים בקומנדו הימי של הארגון, עשרות מחבלים שפשטו לשטח הארץ והשתתפו בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר ומאות מחבלים ומפקדים צבאיים נוספים של ארגוני הטרור ברצועה.

תמרון אוגדות 162, 143, 98, 252, 36 ו-99

במהלך מבצע ׳מרכבות גדעון׳ פעלו חמש אוגדות מתמרנות במקביל להשגת שליטה מבצעית מעל ומתחת לקרקע ברחבי רצועת עזה.

כוחותינו תמרנו למרחבים אסטרטגיים ברחבי הרצועה בהם איתרו והשמידו עשרות מנהרות טרור, חסמו נתיבי מילוט למחבלים וחיסלו עשרות חוליות מחבלים ובכירים בארגון הטרור חמאס.

הפעילות הביאה לפגיעה ביכולות הלחימה והפיקוד של ארגוני הטרור ברצועת עזה וליצירת עומק מבצעי משמעותי שנועד להבטיח ביטחון מתמשך לתושבי מדינת ישראל.

ההישגים של כוחות צה"ל במבצע 'מרכבות גדעון' יצרו תנאים מבצעיים מטיבים להעמקת הלחץ על ארגון הטרור חמאס ולפגיעה ביכולותיו האחרונות. הישגים אלה מהווים את הבסיס למהלכים הבאים של צה״ל ברצועת עזה.

מצורפת אילוסטרציה בנושא השמדת תוואים תת-קרקעיים ברחבי רצועת עזה במסגרת המבצע: