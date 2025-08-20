לאחר שכוח צה"ל נקלע למארב משולב של מחבלי חמאס, סגן מפקד הכוח מדבר לראשונה וחושף את הסיבה להצלחת הלוחמים מול המארב המורכב של מחבלי חמאס

סגן מפקד פלוגת הלוחמים מחטיבת כפיר, שהייתה מוקד למארב מתוכנן של חמאס בשעות הבוקר המוקדמות, מדבר לראשונה מאז האירוע. הסמ"פ שיבח את ערנות הלוחמים תחתיו והודיע כי יעמדו בכל משימה שידרשו לה.

צילום: דובר צה"ל

מוקדם יותר היום, מגנן של כוח חטיבת כפיר בתוך הרצועה, הפך למוקד של מתקפה מתוכנתת ומארב מרוכז של חמאס. הכוח הותקף בירי משולב של פצצות מרגמה ונשקים ארוכים. לפחות 15 מחבלים פרצו מפירים תת קרקעיים וניסו להכניע את צוות הלוחמים.

כוחות צה"ל פעלו במהירות ושיבשו את תוכניות המחבלים, שעל פי דיווחים נשאו אלונקות כחלק ממאמץ לחטוף חיילים פצועים או גופות. בלחימה משולבת של הלוחמים עם כוחות אוויריים וכוחות שריון חוסלו עשרה מתוך 15 המחבלים שביצעו את המארב. חייל אחד נפצע קשה בקרב, נוספים באורח קל.

סגן א', סגן מפקד פלוגת הלוחמים שהפכה למטרת המארב, שיבח את פעולות הלוחמים והסביר כי: ״בזכות הדריכות והעירנות של לוחמי הגדוד הצלחנו לחסל כעשרה מחבלים – נעמוד בכל משימה אליה נדרש״.