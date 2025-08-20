מערכת התחבורה הציבורית עוצרת. הכרמלית בחיפה תושבת לשלושה שבועות, וזאת בהמשך להשבתת הרכבת בתל אביב והרכבת הקלה בירושלים

מכה לחיפאים. לשיבושים ברכבת ישראל, שהחלו בעקבות תקלת הענק בקווי החשמל והוחרפו עם השבתת תחנת ת״א השלום לצורכי עבודות בטיחות, מתווספת כעת עוד מכה לנוסעים: הכרמלית בחיפה מודיעה על הפסקת פעילות של כשלושה שבועות לצורך עבודות תשתית.

בהודעת ההנהלה נמסר כי החל מיום ראשון, 31.8.25, תופסק פעילות הכרמלית עד ליום ראשון, 21.9.25, לצורך שיקום רצפת הבטון במנהרה, אליה מעוגנים פסי הרכבת. המשמעות, תושבי חיפה שנסמכים על כלי התחבורה התת־קרקעי הייחודי ייאלצו בתקופה זו להסתמך על קווי האוטובוסים העירוניים בלבד.

תחנת הרכבת בתל אביב תושבת לשבוע

ההשבתה מגיעה בעיצומם של עומסים חסרי תקדים ברשת התחבורה הארצית: בין 20 ל־26 באוגוסט תיסגר תחנת ת״א השלום ותנועת הרכבות בין צפון לדרום תיפגע קשות. רכבות מדרום יגיעו רק עד לוד, רכבות מירושלים ומודיעין יעצרו בנתב״ג, ורכבות מצפון יגיעו עד סבידור מרכז.

לציבור הובטחו חלופות – שאטלים חינמיים בתדירות גבוהה בין תחנות ת״א, תגבור קווי אגד, ומידע שוטף במוקדי השירות. אך בפועל נוסעים רבים מדווחים כבר כעת על המתנות ממושכות, רכבות עמוסות ושינויים לא צפויים בלוחות הזמנים.

המשמעות הכוללת: במהלך חודש אוגוסט ותחילת ספטמבר צפויה מערכת התחבורה הציבורית להתמודד עם עומסים כבדים ושיבושים חריגים – הן בגוש דן והן בחיפה. מומחי תחבורה מזהירים כי רבים יעדיפו לוותר על הרכבת ולעבור לרכב פרטי, מה שעשוי להחריף את הפקקים בכבישים.

הנהלת הכרמלית סיכמה את הודעתה בהתנצלות על אי הנוחות, אך בשטח – נוסעי התחבורה הציבורית יידרשו בימים הקרובים להרבה יותר סבלנות