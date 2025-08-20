יוצאת האח הגדול, אמילי קופר, מגיבה לסערה סביב הקליפ האלים: "רציתי לעורר שיח". הביקורת הציבורית והתגובה מהכנסת, כל הפרטים על הסערה

יוצאת "האח הגדול" והזמרת אמילי קופר השיקה השבוע (שני) את הסינגל החדש שלה, "בוז'ה מוי", לצד קליפ פרובוקטיבי שגרר סערה ציבורית. בקליפ נראית קופר מבצעת מעשים אלימים כלפי בן זוגה, כולל שימוש במסור, גיהוץ, דריסה ונוזל בעירה. התוכן עורר ביקורת חריפה מצד ארגוני נשים, ואף נציגויות בכנסת. אחרי הסערה. אמילי קופר מגיבה: "כנראה שזה עבד".

תגובתה של אמילי קופר: "רציתי לעורר שיח"

לאחר הביקורות, קופר פרסמה תגובה מפורטת: "אני רואה את כל השיח סביב הקליפ החדש שלי, והייתי שמחה להתייחס. רציתי להעביר בצורה צינית ומלאה בהומור את המעגל המטורף של מערכת יחסים רעילה, שעושה לנו רע ולמרות הכל אנחנו חוזרים אליה".

היא הסבירה שההשראה הייתה מעולמות דימיוניים: "הקליפ לוקח השראה מסרטי אקשן שאני מאוד אוהבת ומכוכבות הפופ הגדולות בעולם. בתחום שלי יש לי את הפריבילגיה ליצור עולמות לא מציאותיים, ממש כמו בקולנוע. בקליפים שלי אני יכולה לשחק דמויות ולקחת דברים לקיצון".

עוד הוסיפה קופר כי מדובר בצעד אומנותי: "האמנות בשבילי היא לא רק לייפות, אלא גם לגרום לעצור, לחשוב ולהרגיש. אם זה עורר כל כך הרבה שיח – כנראה שזה עבד".

היא הבהירה: "ברור לי שאלימות היא לא משחק ולא בידור, ואני לא מעודדת או תומכת בה אפילו לא לרגע. דווקא דרך האמנות אפשר לגעת במקום הכי רגיש ולדבר עליו אחרת. אני מתנצלת אם מישהו נפגע מהקליפ או מהמסר – זו לא הייתה הכוונה. באנו לצחוק, לשמח ולעשות קצת אסקפיזם מהמציאות, כי היא ממש בוז'ה מוי."

תגובת הכנסת: קריאה להוקיע אלימות

הסערה הגיעה עד לכנסת, כאשר יו"ר הוועדה לזכויות הילד, ח"כ קטי שטרית, התייחסה לקליפ בחריפות. "אלימות בין בני זוג מכל סוג שהיא, מגונה ויש להוקיע אותה בפה מלא", אמרה שטרית. "צפייה בקליפ המציג אלימות מעין זו בכלל, ובקרב ילדים ונוער בפרט – טומנת בחובה השלכות דרמטיות. היא עלולה להציף טראומות עבר ולנרמל דינאמיקות של התעללות בין בני זוג".

עוד הוסיפה שטרית: "עומדת לנו החובה לחזק כל העת ערכים של כבוד הדדי, ולחנך לגבולות בריאים באינטראקציות הבינאישיות. זאת, מתוך ידיעה ברורה שאלימות לא יכולה ולא צריכה להוות חלק מתכני בידור".

הסערה סביב הקליפ ממשיכה לעורר דיונים ברשתות החברתיות ובתקשורת. בעוד חלק מהצופים רואים בקליפ ביטוי אמנותי לגיטימי, אחרים טוענים כי הוא חוצה גבולות ומשדר מסר בעייתי.