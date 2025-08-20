פניה בהולה למשטרה בעקבות פניה שהתקבלה היום בלשכת הראשון לציון הרב יצחק יוסף ובו בקשה להוציא דין רודף על היועמש"ית

ללשכת הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הרב הראשי לשעבר, הגיע היום מכתב ובו שאלה הלכתית חריגה. השואל ניסה לברר האם חל על היועצת המשפטית לממשלה דין רודף ולמעשה מותר לרצוח אותה. על פי המכתב השואל הציע אף את המקום והזמן לביצוע המעשה.

עם קבלת הפניה ללשכת הרב, פנו מלשכת הרב למנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן, וזה פנה בבהילות למפכ"ל המשטרה על מנת לנסות ולטפל באיום. כך פרסם עמית סגל.

במכתבו כתב אבידן למפכ"ל: "הריני להביא לידיעתך כי לפני כשעה קלה התקבלה אצלי פנייה דחופה ובהולה מלשכתו של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א.

בפניה זו התריעה לשכתו של הרב על איום שנראה ממשי ועשוי לסכן מיידי את חיי היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה.

עם קבלת הצהרת הכוונות של אותו אדם, הורה כב' הראשון לציון להעביר באמצעותי באופן בול את המידע אליכם לטיפולכם הדחוף

בהנחיית שר המשפטים וממלא מקום השר לשירותי דת, ח"כ יריב לוין, התבקשתי לפעול באופן מיידי מול גורמי אכיפת החוק הרלוונטיים לטיפול בנושא זה", לשון המכתב.