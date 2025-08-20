כוח צבאי של משימת האו"ם לשמירת השלום בלבנון (יוניפי"ל) יצאו לאחרונה לפעולה משותפת עם כוחות מצבא לבנון, במהלך המשימה איתרו הצוותים מנהרת נפץ ממולכדת סמוך לגבול.
על פי הודעת כוח יוניפי"ל, צוותי שמירת שלום של הארגון יצאו בימים האחרונים לפעילות סיור משותפת עם כוחות מצבא לבנון, במהלך המשימה איתרו הכוחות מנהרת נפץ בדרום לבנון.
על פי המידע שנמסר מיוניפי"ל, הצוותים איתרו את המנהרה במרחב אל-קסייר סמוך לגבול, במהלך המבצע המשותף ביצעו הכוחות סריקות ומדידות של בשטח התת קרקעי, ואיתרו את המנהרה בת 50 המטרים.
המנהרה הייתה ממולכדת בחומרי נפץ, והוסתרו בה ככל הנראה גם מצבורי אמל"ח. על פי מידע שנמסר מהארגון, מבוצעות הכנות בשלבים מתקדמים לפירוק המנהרה בימים הקרובים.
