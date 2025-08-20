שר החוץ האיראני התראיין לתקשורת המקומית וחשף גישה משטרית חדשה ופייסנית, שלא לאמר אפילו כנועה

שר החוץ האיראני, עבאס ערקאצ'י, התראיין לרשת תקשורת מקומית במדינה וסיפק שורה של אמירות מסקרנות, שמציגות שינוי גישה איראני מפתיע.

ראשית, חשף שר החוץ, כי למרות האיומים האיראניים הם לא באמת יכולים להרשות לעצמם לפעול כנגד סוכנות המעקב הגרעינית. ערקאצ'י הסביר: "איננו מסוגלים לנתק לחלוטין את המדינה מפעילות סבא"א, זה מעבר ליכולתנו".

בהמשך, בקשר לניסיונות להתניע מחדש משא ומתן עם המערב על פרויקט הגרעין האיראני: "עוד לא הגענו למסגרת מו"מ נכונה עם אירופה, והתנאים עוד לא בשלו למו"מ ישיר עם ארה"ב".

באמירה מפתיעה, תמך ערקאצ'י בהתרחקות ממחוות לוחמניות כנגד המערב, ולפנות לדיפלומטיה: "הרעיון שמלחמה תמיד קדושה, ומשא ומתן תמיד מושחת הוא לא נכון או מציאותי, דיפלומטיה לרוב עולה הרבה פחות ממלחמה ופחות מסוכנת ממנה".

לבסוף הודיע השר האיראני בקשר לשיח הלבנוני בנוגע לפירוק חיזבאללה, התקפל השר האיראני והסביר כי: "לא נתערב בענייניה הפנימיים של לבנון, אלה ההחלטות שלהם".